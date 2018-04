Kineska svemirska stanica napokon pala “na sigurno”

Kineska svemirska stanica Tijangong 1 većim dijelom izgorjela je noćas pri povratku u zemljinu atmosferu iznad Južnog Pacifika, saopštile su kineske vlasti.

Eksperimentalna svemirska laboratorija koja je bila u kvaru, ušla je u atmosferu oko 8.15 po vremenu u Pekingu (2.15 po centralnoevropskom vremenu), saopštila je Kineska agencija za planiranje letova s posadom (CMSEO).

Letjelica koja od 2016. leti nekontrolisano ponovo je ušla u atmosferu nešto ranije nego što je predviđeno. Kineska agencija je ranije najavila da očekuje njen povratak na Zemlju oko 2.42 po centralnoevropskom vremenu, što bi značilo da bi bila iznad južnog Atlantika iznad Sao Paola. Naučnici koji su pratili dezintegraciju letjelice u orbiti predvidjeli su da će ona uglavnom izgorjeti i predstavljati minimalan rizik za ljude. Analiza iz kineskog Svemriskog kontrolnog centra pokazala je da je tako i bilo i da je letjelica uglavnom izgorjela. Astrofizičar na australijskom Nacionalnom univerzitetu rekao je da je povratak Tjangonga 1 na zemlju bio “uglavnom uspješan” i da bi naravno bilo bolje da ona nije nekontrolisano padala ka Zemlji.

“Moglo je biti bolje, ali i gore. Naravno, ona je padala, ali je pala u Južni Pacifik i to je otprilike mjesto na koje je i bilo poželjno da padne”, rekao je Taker.

Laboratorija je postavljena u orbitu septembra 2011. godine. Trebalo je da se kontrolisano vrati u atmosferu Zemlje, ali se pokvarila marta 2016, što je izazvalo zabrinutost oko njenog “pada”. Međutim, rizik da nekog čovjeka pogodi neki njen dio teži od 200 grama je bio jedan prema 700 miliona, navela je kineska služba za planiranje letova s ljudskom posadom CMSEO.

“Tiangong-1” ili: “Nebeski dvor”, koristio se za medicinske eksperimente, kao laboratorija, i smatrao se prvim korakom za izgradnju veće svemirske stanice.

Ogromna toplota zbog trenja tokom leta brzinom od više od 20.000 kilometara na sat, dovodi do toga da glavna struktura izgori ili eksplodira, i to već oko 80 kometara iznad površine Zemlje, saopštila je ranije Evropska svemirska agencija (ESA). ESA je najavila da će većina fragmenata da se rasprši u vazduhu a da će mali broj padati relativno sporo prije nego što sasvim padne do same površine Zemlje, i da će vjerovatno završiti u moru, jer mora i okeani zauzimaju više od 70 odsto površine Zemlje.

Stanica “Tiangong-1” koja je veličine autobusa i teži 8,5 tona po veličini je tek 50. predmet koji se od 1957. godine nekontrolisano vraća na Zemlju, rekao je Džonatan Mekdauel, astronom Astrofizčkog centra Harvard-Smitsonian u Sjedinjenim Američkim Državama.

Kina je uložila milijarde dolara u osvajanje svemira kako bi pokušala da uhvati korak s Evropom i SAD. Osvajanje svemira koje koordinira vojska Kine, smatra se simbolom nove moći te zemlje.

(Agencije)