Kim se vozi, tjelohranitelji trče pored vozila VIDEO

Sjevernokorejski lider Kim Džong Un nakon prvog sastanka sa kolegom sa juga poluostrva odvezao se u crnom vozilu pored kojeg su trčali njegovi tjelohranitelji.

Na društvenim mrežama objavljen je snimak na kojem se vidi kako 12 tjelohranitelja u odjelima trči pored vozila u kojem je Kim Džong Un.

As Kim Jong Un drove away from the early session of his summit with South Korean President Moon Jae-in, 12 bodyguards were seen running beside the vehicle https://t.co/55GwTNXwAt pic.twitter.com/UDhPfZPY6s

— CNN (@CNN) April 27, 2018