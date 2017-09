Kim odgovorio Trampu: On je mentalno poremećeni starkelja

Vođa Sjeverne Koreje Kim Jong-un u petak ujutro po lokalnom vremenu imao je izrazito rijetko obraćanje naciji u kojem se osvrnuo na prijetnju američkog predsjednika Donalda Trampa, koji je tokom govora na Generalnoj skupštini Ujedinjenih naroda rekao da Amerika neće imati izbora nego potpuno uništiti Sjevernu Koreju ako ova nastavi s prijetnjama.



Kim je, kako se čini, Trampovu prijetnju shvatio vrlo lično pa je vrlo ličan i njegov odgovor američkom šefu države, kojega je nazvao mentalno poremećenim starkeljom. Sjeverna Koreja razmotriće mogućnost da protiv Sjedinjenih Država preduzme ‘najviši nivo oštrih protivmjera u istoriji’ kao odgovor na Trampovu prijetnju ‘totalnim uništenjem’, poručio je između ostalog Kim.

“To što je on rekao su nečuvene besmislice koje nimalo ne pomažu u smirivanju napetosti. Preplašeno pseto laje sve glasnije. Htio bih dati jedan savjet Trampu: pažljivo biraj riječi i budi obziran kome se obraćaš kada držiš govor pred cijelim svijetom”, kazao je sjevernokorejski lider.

Takođe se osvrnuo i na ponašanje Trampa koje je ocijenio poremećenim.

“Mentalno poremećeno ponašanje američkog predsjednika koji usred UN-a otvoreno iskazuje neetičnu želju za ‘potpunim uništenjem’ jedne suverene države nadilazi čak i prijetnje ‘promjenom režima’ ili društvenim prevratom. Njegove su me riječi podsjetile na predsjedničku kampanju u Americi kada su ga mnogi prozivali političkim laikom ili heretikom”, rekao je Kim. Trampa je optužio da prijeti i ucjenjuje države širom svijeta te da ga smatra potpuno nesposobnim za vođenje zemlje.

“On sasvim sigurno nije političar, nego najobičniji prevarant i gangster koji se voli igrati vatrom. Njegov govor u kojem je jasno izrazio svoju želju za uništenjem Sjeverne Koreje nije me ni uplašio ni zaustavio, nego me uvjerio da je put koji sam izabrao ispravan i njime ću ići do samoga kraja. Uvrijedio je i mene i moju državu pred očima cijeloga svijeta, na najžešći način u istoriji nam je objavio rat najavom uništenja naše države. Stoga ćemo najozbiljnije razmotriti najviši nivo oštrih protivmjera kakve u istoriji još nisu zabilježene”, zaprijetio je Kim.

Nastavio je Trampa poredi sa ludim starkeljom.

“Akcija je najbolja opcija protiv lude starkelje koja ne želi ništa čuti, nego samo govori što želi. Kao čovjek na čelu Sjeverne Koreje i u ime dostojanstva i časti moje države i naroda, ovdje kažem da će čovjek koji trenutno drži vlast u Americi skupo platiti za svoj govor u kojemu poziva na potpuno uništenje Sjeverne Koreje. Ovo nije samo retorička figura kakve Tramp obožava. Zaista ne znam kakav je odgovor očekivao kada si je dopustio da mu takve ekscentrične riječi izađu iz usta, ali što god da je očekivao, dobiće puno više od toga. Sasvim sigurno ću ognjem dovesti u red tog mentalno poremećenog američkog starkelju”, zaključio je svoje obraćanje lider Sjeverne Koreje.

