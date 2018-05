Kim digao u vazduh tunele u kojima su vršeni nuklearni testovi

Sjeverna Koreja je, čini se, potpuno uništila tunele u kojima je vršila nukelarne testove, prenosi BBC.

Vlasti u Pjongjangu su prethodno pozvale međunarodne medije da isprate zatvaranje lokacije Pungeri.

Strani novinari koji se nalaze u Sjevernoj Koreji kod poligona za nuklearna testiranja, rekli su da su vidjeli ogromnu eksploziju.

JUST IN: North Korea blows up tunnels it claims are part of its nuclear testing site in demolition witnessed by CNN journalists https://t.co/FGo34aCHef pic.twitter.com/RIdFOsJ3aP

— CNN (@CNN) May 24, 2018