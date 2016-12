Kik-boks šampion iz Banjaluke: Srpska zastava ne znači da nekoga mrzim

Član Kik-boks kluba Hektor iz Laktaša i banjalučkog “KBK Draženko Ninić” je pobjedom protiv Austrijanca Renea Vimera u borbi za FFC pojas trijumfalno okončao 2016. godinu, zadivio ljubitelje kik-boksa u zagrebačkoj Areni, ali i izazvao negodovanje domaće publike kada se nakon borbe ogrnuo zastavom Republike Srpske.



“To što sam se u Zagrebu ogrnuo srpskom zastavom ne znači da sam nekoga provocirao ili da mrzim druge, već da volim svoju zemlju”, rekao je kik-bokser Denis Marjanović.

“Nema ništa normalnije od toga da nosim zastavu zemlje iz koje dolazim i da to proslavim zajedno sa svojim trenerima, a da li se to nekom sviđa ili ne, o tome ne možemo da razmišljamo. Pa 90 odsto boraca i sportista to radi, zašto nekom ne smeta kada se Irci ogrnu svojom, Španci svojom i da ne nabrajam dalje. To što nosim zastavu svoje zemlje, RS, bez obzira što se to desilo u Zagrebu, ne znači da ne poštujem sve ostale zemlje, već da volim svoju i tu se sva priča završava, jer nema potrebe da se bilo kome pravdam”, kazao je za Blic Marjanović.

Pojas FFC šampiona kruna je njegove dosadašnje karijere, a poslije nekoliko dana odmora već počeo da razmišlja o svojoj prvoj odbrani FFC pojasa.

Među potencijalnim izazivačima nalazi se i Sarajlija Igor Ekmić. Tu su još Andi Vrtačić (Hrvatska), Miran Fabijan (Slovenija), Nikita Čub (Ukrajina), Čeik Sidibe (Francuska) i Džejson Vilnis (Holandija).

“Meč protiv Ekmića sigurno je jedan od najiščekivanijih mečeva u posljednje vreme, s obzirom na to da sam ja iz Banjaluke, a on iz Sarajeva. To je meč o kojem se dugo govori, meč koji su neke druge organizacije pokušale da organizuju, ali bez uspjeha. Volio bih da dođe do borbe s njim, ali su i svi ostali vrhunski borci. Znam da je Vrtačić izrazio želju da napadne pojas upravo protiv mene. Sa Čubom imam neriješene odnose iz prošlosti kada sam poražen, ali sa povređenom nogom tako da bih volio revanš. Sidibe je odličan borac koji je izgubio od Vimera nokautom, ali pitanje je koliko bi meni odgovarao. Džejson Vilnis bi bio veliki izazov, međutim nisam siguran da će on biti dostupan, ali u svakom slučaju ko god od boraca mi bude protivnik, meč će biti izuzetno kvalitetan, a ja sam uvjeren da ću zadržati šampionski pojas”, istakao je Marjanović.