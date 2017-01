Kesić: Tražili smo od nove američke administracije zatvaranje OHR-a

Delegacija Republike Srpske je u Vašingtonu u svim kontaktima sa ljudima iz kabineta Donalda Trampa najavila spremnost Srpske na saradnju sa novom američkom administracijom i dala konkretne prijedloge, među kojima je zatvaranje OHR-a, izjavio je šef Predstavništva Republike Srpske u Vašingtonu Obrad Kesić.

“Mislim da smo naišli na veliko razumevanje i nivo spremnosti da se sa nama sarađuje, a prve zvanične kontakte sa novom administracijom očekujem već za sedam do 14 dana”, rekao je Kesić za Sputnjik.

Kesić je naveo da je delegacija Republike Srpske u svim kontaktima koje je imala ovih dana u Vašingtonu iznosila stavove da su Republika Srpska i Srbija spremne da imaju najbolje odnose sa novom američkom administracijom.

On je rekao da je iznijeta i spremnost da se novoj američkoj administraciji pomogne “tamo gde mislimo da možemo biti od koristi, a to upravo jeste izgradnja novog odnosa sa Rusijom, s obzirom na to da i u percepciji, a i u realnosti, Republika Srpska i Srbija uživaju dobre odnose sa Moskvom”.

Kesić je napomenuo i da su predstavnici Republike Srpske kada god su mogli iznosili i frustracije potezima prethodne američke administracije i isticali šta je ona sve činila kako bi urušavala i oštetila Republiku Srpsku.

“U razgovorima sa ljudima iz kabineta Donalda Trampa i članovima Kongresa jasno smo stavili do znanja da su naši prioriteti da se u Savjetu bezbednosti UN donese nova rezolucija o BiH, a da se sadašnja stavi po strani, kako bismo otvorili proces zatvaranja Kancelarije visokog predstavnika za BiH”, rekao je Kesić.

On je ocijenio da je vrlo primjetna promjena raspoloženja kada je riječ o spoljnoj politici SAD.

“Sa predstavnicima nove administracije i članovima Kongresa prisustvovali smo balu sponzorisanom od strane šest najznačajnijih republikanskih, konzervativnih i vjerskih organizacija. Na večeri su do mene sjedeli ljudi iz Arizone i Džordžije koji su podržali Donalda Trampa, kao i neki njegovi finansijeri, ali i novinari, predstavnici desnice, i bilo mi je fascinantno da čujem da oni potpuno odbacuju poruku koju politički establišment šalje kroz medije, onu u kojoj je Rusija ozbiljna prijetnja SAD”, naveo je Kesić.

On je istakao da se vidi da to nije samo opredjeljenje bez podrške među ključnim segmentima njegovih birača i finansijera.

“To me ohrabruje, i kroz kontakte sa članovima Kongresa vidim da se formira nova situacija, da su oni spremni da podrže spoljnu politiku predsjednika Trampa i da ipak misle da treba da mu se dopusti da vodi spoljnu i unutrašnju politiku na način na koji je to obećao tokom kampanje”, rekao je Kesić.

Prema njegovim riječima, dešava se upravo ono što se i predviđalo da će se dogoditi nakon izbora i Trampove pobjede.

“Ono što sam lično čuo od predstavnika iz Trampovog kabineta govori u prilog tome da SAD mijenjaju kurs svoje spoljne politike i da prvi prioritet jeste izgradnja iskrenog partnerstva i prijateljstva sa Rusijom, te da će to biti novi temelj rješavanja ozbiljnih problema u svijetu, na prvom mjestu pitanje terorizma”, objašnjava Kesić.

Kako još treba raditi na nivou povjerenja koji se treba izgraditi između SAD i Rusije, navodi Kesić, otvara se prostor za Srbiju i Republiku Srpsku.