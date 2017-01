Kesić: Ohrabrujući kontakti sa novom administracijom

Pred­sta­vni­ci Re­pu­bli­ke Srpske već su od no­ve ameri­čke admi­nis­tra­ci­je tražili da se u Sa­vje­tu bez­bje­dnos­ti UN do­ne­se no­va rezo­lu­ci­ja o BiH, a da se sa­daš­nja “sta­vi po stra­ni”, ka­ko bi se otvo­rio pro­ces za­tva­ra­nja Kan­ce­la­ri­je vi­so­kog pred­sta­vni­ka /OHR/, rekao je šef Predstavništva Srpske u Vašingtonu Obrad Ke­sić.

Kesić je istakao da je ri­ječ o re­al­nom zah­tje­vu, te da za to ima pros­to­ra u ameri­čkoj po­li­ti­ci.

“Za BiH to bi bi­la ve­li­ka stvar. Odlas­kom vi­so­kog pred­sta­vni­ka otvo­ri­la bi se mo­gu­ćnost za do­go­vor le­gi­ti­mnih pred­sta­vni­ka sva tri na­ro­da. Upra­vo to stva­ra po­vo­ljan te­ren da ova na­pa­će­na ze­mlja op­sta­ne s tim što bi se vra­ti­la na te­melj Dej­ton­skog spo­ra­zu­ma, ona­ko ka­ko je on na­pi­san i ka­ko su ga svi po­tpi­sa­li”, pre­ci­zi­ra Ke­sić za “Narodne novine”.

On do­da­je da mno­gi kri­ti­ča­ri, po­go­to­vo oni iz Republike Srpske, go­vo­re o to­me da je to ne­mo­gu­će pos­ti­ći.

“Mno­gi su go­vo­ri­li da je ne­mo­gu­će bi­lo ka­za­ti ‘ne’ vi­so­kom pred­sta­vni­ku i amor­ti­zo­va­ti nje­go­va takozvana bon­ska ovla­šte­nja. Me­đu­tim, pred­sje­dnik Do­dik je bio prvi po­li­ti­čki li­der ko­ji je re­kao ‘ne’ i ko­ji je po­ka­zao da se ne­ka­da vri­je­di bo­ri­ti za ono što mno­gi mi­sle da je ne­re­al­no i ne­os­tva­ri­vo”, napomenuo je Kesić.

On je istakao da je Do­dik pre­po­znao taj tre­nu­tak, te da je vi­so­ki pred­sta­vnik sa­da mar­gi­na­li­zo­van i pos­tao je spo­re­dan fa­ktor, čak i ma­lo ko­mi­čan.

“Mno­gi su mi­sli­li da je ne­mo­gu­će održati re­fe­ren­dum u Srpskoj, a on je ipak održan. Ima još mno­go to­ga što su ne­ki ana­li­ti­ča­ri, no­vi­na­ri i akti­vis­ti Za­pa­da tvrdi­li da je ne­mo­gu­će ura­di­ti, a ipak se po­ka­za­lo su­pro­tno. U sva­kom slu­ča­ju, uko­li­ko pos­to­ji odlu­čnost i do­slje­dna po­li­ti­ka ko­ja se strplji­vo spro­vo­di, sve je mo­gu­će”, naglasio je Kesić.

On je istakao da su predstavnici Srpske u razgovorima sa predstavnicima nove američke administracije nai­šli na ra­zu­mi­je­va­nje, po­go­to­vo u kon­tek­stu cje­lo­ku­pne po­li­ti­ke odla­ze­će admi­nis­tra­ci­je SAD, či­ji su po­te­zi u za­dnjih ne­ko­li­ko da­na pro­ble­ma­ti­čni i stva­ra­ju kom­pli­ka­ci­je za no­vu admi­nis­tra­ci­ju.

Prema njegovim riječima, no­va admi­nis­tra­ci­ja ne­će pu­no da se ba­vi Bal­ka­nom, a po­go­to­vo ne­će ula­zi­ti u du­bi­nu unu­traš­nje po­li­ti­ke, što je bio sva­ko­dne­vni pris­tup nji­ho­vih pret­ho­dni­ka.

“Ako se i bu­du ba­vi­li Bal­ka­nom, to će bi­ti u kon­tek­stu mno­go važni­jih pi­ta­nja, po­put bor­be pro­tiv te­ro­ri­zi­ma i ra­di­kal­nog isla­ma. Nji­ho­ve na­mje­re su da po­bolj­ša­ju odno­se sa Ru­si­jom, te da iz­gra­de stra­te­ško par­tner­stvo sa Mos­kvom”, kaže Kesić.

On je dodao da predstavnici nove administracije SAD uopšte i nemoraju da se bave Balkanom di­rek­tno da bi se i na ovim pros­to­ri­ma osje­ti­la na­gla pro­mje­na.

“Do­vo­ljno je da po­bolj­ša­ju odno­se sa Ru­si­jom i da os­tva­re stra­te­ško par­tner­stvo sa njom, da bi na­pra­vi­li re­vo­lu­ci­ju u ame­ri­čkoj spo­ljnoj po­li­ti­ci. Ko­na­čan kraj men­ta­li­te­ta hla­dnog ra­ta bi zna­čio stva­ra­nje je­dnog no­vog me­đu­na­ro­dnog po­ret­ka i sva­ko pi­ta­nje bi se defi­ni­sa­lo dru­ga­či­je od ame­ri­čke admi­nis­tra­ci­je”, smatra Kesić.

On ističe da se u tom slučaju “otvara pros­tor” i za Srpsku i za Srbi­ju, te da tre­ba da se is­ko­ris­ti ovaj is­to­rij­ski tre­nu­tak ko­ji ri­jet­ko do­la­zi, jer može da do­ne­se do­bre i ve­li­ke stva­ri za srpski na­rod na pros­to­ru biv­še Ju­go­sla­vi­je.

“Što se ti­če Srpske, pred­sje­dnik Do­dik i Vla­da su odmah po­sli­je izbo­ra u SAD sa­zva­li sas­ta­nak svih klju­čnih lju­di ko­ji se ba­ve spo­ljnom po­li­ti­kom. Na­pra­vio se pre­gled no­vo­nas­ta­le si­tu­aci­je i plan za da­lji rad pod no­vim okol­nos­ti­ma i sa ja­sno de­fi­ni­sa­nim ci­lje­vi­ma. Na tim ci­lje­vi­ma ra­di­mo. Ja­sno smo ih iden­tifi­ko­va­li i u ja­vnos­ti, a i s na­šim sa­go­vor­ni­ci­ma ov­dje u Va­šin­gto­nu”, kaže Kesić.

On je zaključio da su ohrabrujući dosadašnji kontakti sa članovima nove administracije SAD. “Oni po­ka­zu­ju ra­zu­mi­je­va­nje ko­je ni­smo do sa­da ima­li. U ovoj fa­zi na­šeg ra­da, to je ohra­bru­ju­će i go­vo­ri o to­me da ima­mo pros­tor za ono što želi­mo da os­tva­ri­mo”, istakao je Kesić.