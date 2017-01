Keš: Federer je varao

Bivši teniser Pet Keš kritikovao je Rodžera Federera zbog traženja medicinskog tajm-auta u četvrtom setu Australijan opena nazvavši ga prevarantom.

Švajcarac, koji je u Melburnu burnu reagovao kada je protiv njega tajm-aut tražio Kei Nišikori, posegao je za istim u polufinalu protiv Stana Vavrinke, kada je njegov zemljak imao prednost, a potom je isto učinio u finalu nakon što je Nadal osvojio četvrti set.

“Ne možeš prekinuti maraton samo zbog toga što si umoran. Ne mogu da opišem koliko je to loše izgledalo dok sam gledao. To je pogrešno, pogrešno, pogrešno… To je varanje i ne bi trebalo da bude dozvoljeno. To je “legalno varanje” ali i dalje nije u redu”, rekao Keš, šampion Vimbldona iz 1987.

Novi šampion AO Federer brzo je reagovao na ovu izjavu koju je Keš dao za Radio BBC.

“Noga me boljela od drugog kola i meča sa Noom Rubinom. Uspio sam da igram uprkos bolu. Iz nekog razloga protiv Stana Vavrinke me boljelo sve vrijeme, s obje strane prepone. Osjetio sam jaču bol u drugom setu, a dodatno je pojačalo tokom trećeg. Pomislio sam da su pravila tu da se koriste, ali ne smiju da se zloupotrebljavaju. Mislim da sam pokazao to tokom 20 godina. Zato smatram da pretjeruje. Ja sam posljednji čovek koji traži medicinski tajm-aut. Ne znam o čemu on govori”, rekao je Federer.

Nadal nije imao komentar za njegov potez.

“Nemam mišljenje o tome. Ne znam šta je bio problem”, rekao je Španac koji je takođe tokom meča tražio pauzu, a poslije nekoliko minuta u svlačionici vratio se u čistoj opremi.

Federer je osvojio 18. Gren slem u karijeri, prvi od 2010. godine.