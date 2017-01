Kecmanović: Dodik kolateralna žrtva sukoba američkih administracija

Univerzitetski profesor Nenad Kecmanović ocijenio je da je predsjednik Republike Srpske Milorad Dodik, kome su SAD uvele sankcije, na neki način kolateralna žrtva sukoba između odlazeće i dolazeće američke administracije.

“Dodik je na neki način kolateralna žrtva sukoba između odlazeće i dolazeće administracije SAD, između SAD i Rusije, između OHR-a i Republike Srpske, na `liniji vatre`, kako je svojevremeno zloslutio /odlazeći potpredsjednik SAD/ DŽo Bajden”, smatra Kecmanović.

Kecmanović napominje da su SAD, iako je odluku o raspisivanju referenduma donijela Narodna skupština, a odluku o ishodu narod, sankcionisale samo predsjednika Srpske zato što već više od deceniju nervira takozvanu međunarodnu zajednicu, odnosno evroameričke diplomate.

“Ne samo onim što čini i govori, nego posebno onim kako govori. Za razliku od svojih balkanskih kolega, on se pri susretima sa velikim i moćnima ne osjeća počašćen, ne smiješi se, ne trudi se da bude politički korektan. Naprotiv, na njihovu poslovičnu aroganciju odgovara bez zadrške, istom ili čak pojačom mjerom”, naveo je Kecmanović u autorskom tekstu za “Politiku”.

On je ukazao na to da je obrazloženje sankcija dijelom cinično, a dijelom komično, te da Dodikova, kako kažu, “neprihvatljiva retorika”, koja srpskom narodu vraća samopoštovanje, najčešće pogađa protektora – visokog predstavnika Valentina Incka, kome je Dodik davno počeo da govori da treba da ide kući, a sada to čine i srpski i hrvatski članovi Predsjedništva BiH Mladen Ivanić i Dragan Čović, a odnedavno i ministar spoljnih poslova Rusije Sergej Lavrov.

Kecmanović je ocijenio da bi Incko baš zbog toga, a ohrabren potezom odlazeće američke administracije, “u posljednjim minutama predtrampovske ere, mogao da, po osnovu ‘bonskih ovlašćenja’, donese odluku o Dodikovoj smjeni”.

“Sigurno je da predsjednik ne bi odstupio, ali to bi izazvalo proteste u Republici Srpskoj, tenzije u BiH, /predsjednik Srbije Tomislav/ Nikolić bi reagovao, a ni /predsjednik Vlade Srbije Aleksandar/ Vučić ne bi mogao da ostane uzdržan zbog otvaranja poglavlja”, smatra Kecmanović.

On je ocijenio da bi se, uz Lavrova, oglasio i predsjednik Rusije Vladimir Putin, a novom predsjedniku SAD Donaldu Trampu bi u nasljeđe bila ostavljena još jedna tačka suvišne konfrontacije sa Rusijom.

“Dodik je, istina, samo lider jednog entiteta u BiH, ali uživa podršku Rusije, a Srpska se nalazi na rovitoj bosanskoj tački balkanskog bureta baruta. Da se ne radi o pretjerivanju, pokazuje promptna i oštra reakcija Sergeja Lavrova i ruskog Ministarstva spoljnih poslova, uz znakovitu poentu da `ne smije biti rata na Balkanu`”, naveo je Kecmanović.

Kecmanović je ocijenio da zabrana ulaska u SAD i blokiranje nepostojećih računa u američkim bankama neće pogoditi Dodika, jer on posljednjih godina iionako odlazi u zemlje u usponu – Rusiju i Kinu, a i zapadni stručnjaci tvrde da se danas ekonomska i politička perspektiva nalazi u Evroaziji.

“Ali priča da je sve to samo prema predsjedniku, a ne i prema Srpskoj i Srbima, realna je taman koliko i priča istih evroameričkih diplomata da se dolaskom Trampa neće poremetiti kontinuitet spoljne politike SAD”, naveo je Kecmanović.

On je zaključio da će Dodik, prije ili poslije Incka, uskoro “vidjeti leđa i /ambasadoru SAD u BiH/ Morin Kormak, ali ostaće zaista nezapamćeno da činovnica Stejt departmenta, uskraćivanjem vize, bojkotuje pozivnicu već izabranog predsjednika SAD”.

Kecmanović je naveo da poražene američke demokrate grozničavo rade na tome da zaskoče Trampov predsjednički program i da je sreća da je ostalo malo vremena do stupanja na dužnost novog američkog predsjednika pa odlazeći Barak Obama, “valjda, neće imati dovoljno vremena da izazove treći svjetski rat”.