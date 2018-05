Katnić: Spasavam Vučića, scenario iz Crne Gore pripreman i za Srbiju

Glavni specijalni tužilac Crne Gore Milivoje Katnić izjavio je da je kriminalna organizacija koja je planirala nasilnu smjenu vlasti u Crnoj Gori željela isti scenario i za Srbiju.

“Ova kriminalna organizacija stvorena je ne samo zbog Crne Gore nego i zbog drugih područja i jasno je da je pripremana slična situacija i u Srbiji. Ono što se pripremalo tadašnjem crnogorskom premijeru “Milu Đukanoviću”, planirano je i u Srbiji”, rekao je Milivoje Katnić u Višem sudu.

On je na suđenju grupi od 14 crnogorskih, srpskih i ruskih državljana, optuženih da su pripremali i učestvovali u pripremi zavjere na dan parlamentarnih izbora, sa ciljem nasilne smjene vlasti, proglašenja izborne pobjede opozicionog Demokratskog Fronta i likvidacije Đukanovića, rekao da je to organizovani kriminal i “mi to prikazujemo ovdje, danas”. Dodao je da on ne brani Vučića, već da ga spasava.

Na današnjem suđenju čitane su poruke koje je putem mobilnog telefona slao penzionisani general Žandarmerije Srbije Bratislav Dikić, uključujući poruke koje je poslao na broj označen kao “Vučić novi broj”.

“Predsjedniče, znam da ste u velikom poslu i ne bih da smetam. Pitam vas u vezi sa poslom u Moskvi”, navodi se u poruci Dikića. On u poruci traži da ga pošalju da radi u Rusiji ili Republici Srpskoj, jer je trebalo da radi u Sloveniji.

Dikić je rekao da ta poruka nema veze sa postupkom već da se odnosila na njegov “poslovni angažman”. “Veliki ste čovjek i to ste opet dokazali, ne dozvolite nepravdu prema nemoćnima… čekam poziv”, druga je Dikićeva poruka upućena kontaktu “Vučić novi broj”.

Na suđenju je pročitana i poruka koju je Dikić poslao osobi označenoj u njegovom telefonu kao srpski ministar unutrašnjih poslova Nebojša Stefanović.

“Ministre, hvala što ste me uvažili i pozvali na Dan policije, nisam Vam prilazio jer je bila gužva i ne bih da smetam. Bolje sam i ako mogu nešto da pomognem, na raspolaganju sam”, navodi se u Dikićevoj poruci Stefanoviću.

Povodom te poruke, Dikić je kazao da je sa Stefanovićem “održavao kontakt i poslije penzionisanja”, i da se tada “osjećao bolje i tražio nešto da radi, kako bih mogao da pomogne”.

U jednoj od poruka Dikić govori Vučiću i o svom liječenju. Na suđenju je pročitana i komunikacija Dikića sa osobom pod imenom Vuk Jovanović.

“Aleksandar Vučić je najveći špijun… da li vam je jasno da mu je cilj da uništi Srbiju? Svi u odbranu demokratije”, naveo je Dikić u jednoj od poruka.

