Katastrofalnom greškom u klinici isti muškarac oplodio 26 žena

Holandska klinika za vještačku oplodnju možda je počinila katastrofalnu grešku u slučaju 26 žena odnosno 26 parova oplodivši jajne ćelijom spermom pogrešnog muškarca.

Medicinska laboratorija u Utrehtu priznala je da je došlo do proceduralne greške u slučaju in vitro oplodnje u periodu od aprila 2015. do novembra 2016. godine.

“Postoji mogućnost da je sperma jednog muškarca završila u jajašcima 26 drugih parova. Postoji šansa da su jajašca oplođena spermom koja nije od planiranog oca. Šanse da se to dogodilo su male, ali mogućnost se ne može isključiti”, objavili su u Univerzitetskom medicinskom centru u Utrehtu.

U toku je istraga koja će utvrditi šta se tačno dogodilo.

BBC piše da su svi parovi koji su se našli usred bizarne zbrke obaviješteni kako postoji mogućnost da su jajašca oplođena tuđom spermom. Polovina parova kojih se greška tiče već je dobila djecu ili su žene u ovom trenutku trudne. Kada je riječ o drugoj polovini parova, smrznuti embrioni se nalaze u laboratoriji, ali su možda pogrešno oplođeni.

“Upravi univerzitetske laboratorije u Utrehtu je žao što su parovi dobili ovakvu vijest i učiniće sve što je u njihovoj moći da razjasni pitanja u što kraćem roku”, stoji u izjavi Univerzitetskog medicinskog centra u Utrehtu.

Ovakva greška se nije dogodila prvi put. Pogrešnom spermom je oplođeno jajašce Kineskinje u Singapuru koja je rodila dijete 2010. godine, piše BBC. Ona je 2012. tužila kliniku za nemar, navodno nakon što je primetila da se koža i boja kose njenog sina jako razlikuju od njenog supruga koji je bijelac, piše Jutarnji list.

Vještačka oplodnja uključuje niz postupaka za liječenje genetskih problema i problema s plodnošću. Tokom in vitro oplodnje iz maternice se uzimaju jajašca koja se oplođuju spermom u laboratoriji. Oplođeno jajašce ili više njih se vraća u matericu. Jedan ciklus vještačke oplodnje traje dvije nedjelje.