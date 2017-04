Katarina Grujić raskinula ljubavnu vezu sa Nemanjom Buhom

Pjevačica Katarina Grujić prekinula je ljubavnu vezu sa Nemanjom Buhom, a odmah po raskidu je napustila Srbiju.

Kako je pjevačica ispričala, ne planira da se uskoro vrati u Beograd, a u toj odluci su je podržali njeni roditelji, koji su upućeni u cijelu priču o njihovom raskidu. Ona trenutno boravi u Austriji kod porodičnih prijatelja kod kojih je ranije odlazila.

“Spakovala sam kofere i odmah po raskidu otišla iz Srbije i otišla kod prijatelje u Austriju. Tamo ću ostati neko vrijeme, a razmišljam o tome da se povučem zauvijek iz Srbije, jer smatram da je tako najbolje za mene. Vrlo sam svjesna da kada dvoje ljudi ne mogu da pronađu zajednički jezik to završi raskidom, što je dobro za oboje. Tačno je da Nemanja i ja više nismo imali šanse da ponovo budemo zajedno”.

Rastali smo se ljudski, kao prijatelji, i tu nije bilo ničega drugog. Nikada me nije udario, povisio ton na mene, bio bezobrazan ili tome slično. Mišljenja i stavovi su nam se razilazili konstanstno i to je jedini razlog našeg raskida. Više nismo u kontatku, ne čujemo se, smatram da je to dobro za oboje. Dvije godine smo proveli zajedno i pamtiću ih po lijepim stvarima. Jaka sam žena, koja nikada u životu nije patila ni zbog jedne ljubavi, pa neću ni zbog ove”, iskreno priča Katarina i dodaje da zbog raskida neće zapostaviti karijeru.

“Naravno da ni u jednom momentu neću zapostaviti karijeru koju sam svih ovih godina gradila. Imaću dovoljno slobodnog vremena da se posvetim novim pjesmama, a u tome će mi i te kako pomoći odlazak iz Srbije, moći ću da sarađujem sa brojnim ljudima iz svijeta muzike koji su u Austriji priznati muzičari. Ovih dana bi trebalo da odem na razgovor sa nekoliko tekstopisaca kako bih vidjela šta imaju u ponudi od novih pjesama, pa tako da uskoro možete da očekujete i neke pjesme na engleskom jeziku”, rekla je pjevačica.

(Kurir.rs)