Katalonija: Više od 760 povrijeđenih, Rahoj se obratio naciji!

Španski premijer Marijano Rahoj rekao je da u Kataloniji danas nije bilo referenduma o nezavisnosti, prenosi Reuters.

“Naš zakon prava je i dalje na snazi. Oduvijek sam vjerovao da je moja obaveza čuvati zakon i potruditi se da se on poštuje. Velika većina Katalonaca odbila je da učestvuje u izazovu otcjepljenja. To je neupitno. Većina Katalonaca dokazala je da poštuje zakon. Kroz istoriju Španci su uvijek uspijevali da prevazižemo najteže razlike i teškoće. Primjer smo cijelom svijetu”, poručio je Rahoj u obraćanju naciji.

Prema Rahojevim riječima, narod Katalonije je prevaren da učestvuje u ilegalnom glasanju.

“Referendum je strategija regionalnih vlasti protiv legalnosti i demokratske harmonije. To je put koji nigdje ne vodi”, istakao je šef španske Vlade.

Rahoj je zahvalio bezbjednosnim snagama što su poštovale zakon i radile svoj posao.

On je, takođe pozvao na sastanak sa svim španskim političkim partijama radi razgovora o budućnosti Španije nakon referenduma u Kataloniji.

