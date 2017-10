Katalonija se priprema da proglasi nezavisnost

Protekli dan, 2, oktobar u Barseloni ličio je na svaki uobičajeni dan. Ipak, nije običan jer je došao poslije dana u kome je Katalonija masovno glasala za odvajanje od Španije.

Bez obzira na to što je Ustavni sud zabranio referendum i što za vladu u Madridu on “nije ni održan”, činjenice – bez obzira na sve manjkovosti i nepravilnosti u tehničkom smislu – govore drugačije. Duboko iza ponoći saopšteni su rezultati: glasalo je 2.262.424 građana, od toga je 2.020.144 (90 odsto) zaokružilo “da” na pitanje “Da li ste za to da Katalonija bude nezavisna država u formi republike”.

Protiv je bilo 176.000 glasova (7,8%), 45.585 listića bilo je bez odgovora a 20.129 je proglašeno nevažećim. Po procjeni organizatora, zaplijenjeno je oko 770.000 glasova u kutijama koje je odnijela policija što znači da je glasalo oko tri miliona, od 5,5 miliona potencijalnih glasača.

Ono što se svi pitaju jeste šta će biti dalje, koji su naredni koraci? Karles Puđdemon, predsjednik katalonske vlade, saopštio je da će rezultate proslijediti katalonskom Parlamentu koji će, u skladu sa zakonom o referendumu, preduzeti naredne korake. Smatra se izvjesnim da će narednih dana biti proglašena nezavisnost Katalonije, ali se ne zna kada će ta odluka – bez obzira na to da li je neko priznaje ili ne – stupiti na snagu.

Što se tiče vlade u Madridu, sve ostaje isto. Referenduma nije bilo! Madrid, svakako, računa na podršku Evropske unije odakle je stigla poruka da se poštuje “ustavni poredak Španije i prava građana koja iz njega proističu” ali i osuda nasilja jer ono (nasilje) “nikada ne može biti instrument politike”. Premijer Marijano Rahoj izjavio je da je država uradila ono što je morala.

KARLES PUĐDEMON, PREDSEDNIK KATALONIJE: U POLITIKU IZ REDAKCIJE

Novina koji je pisao za nekoliko lokalnih listova, brzo napredovao i “dogurao” do funkcije direktora Katalonske novinske agencije, a zatim i nedjeljnika “Katalonija tudej”, Karles Puđdemon, postao je 10. januara 2016. predsjednik Katalonije. Potiče iz stare i tradiciji okrenute katalonske porodice. Ima sedmoro braće.

Rođen je 1962. godine u Ameru (provincija Đirona) kao drugi od osmoro sinova, u porodici koja je njegovala poslastičarsku tradiciju. Njegov pradjed i stric Džozef Puđdemon (1979-1983) bili su gradonačelnici Amera.

U uzrastu od 16 godina već je bio reporter u listu “Dijari de Đirona”, pišući uglavnom o fudbalu. Studirao je katalonski jezik i književnost, koje je napustio ne diplomiravši, da bi se bavio novinarstvom. Godine 1981. počinje da radi u listu “El punt”, u kome kasnije postaje glavni urednik.

Kao dugogodišnji simpatizer, a zatim i kao član partije Konvergencija i ujedinjenje, politički karijeru započeo je na mjestu parlamentarca 2006. Već 2011. izabran je za gradonačelnika Đirone, gdje je i živio četiri godine, da bi zatim bio izabran na mjesto predsjednika Asocijacije opština za nezavisnost.

Oženjen je rumunskom novinarkom Marcelom Topor sa kojom ima dvije ćerke.

(Novosti)