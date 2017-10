Katalonija: Pojačane mjere bezbjednosti pred proglašenje nezavisnosti! VIDEO

Španske vlasti su pojačale bezbjednosne mjere na aerodromima i željezničkim stanicama u Kataloniji, uoči današnje sjednice katalonskog parlamenta na kojoj bi lokalne vlasti mogle proglasiti nezavisnost španske pokrajine, saopšteno je iz policije u Madridu.

Španski mediji prenose da se očekuje da će predsjednik Katalonije Karles Pudždemon proglasiti nezavisnost tokom današnjeg obraćanja katalonskom parlamentu.

#Puigdemont just arrived at the parliament. He will deliver his speech at 6 p.m. #Oct10 pic.twitter.com/LS6gO5fs0i

— Fanny Facsar (@FannyFacsar) October 10, 2017