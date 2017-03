Kasipović: Vlada i sindikalci blizu dogovora o isplati dugovanja

Potpredsjednik Vlade Republike Srpske Anton Kasipović izrazio je nadu nakon današnjeg sastanka sa čelnim ljudima granskih sindikata, da će 3. aprila biti postignut konačni dogovor o izmirenju dugovanja iz prethodnog perioda.

Kasipović je rekao novinarima u Banjaluci da su Vlada i predsjednici granskih sindikata blizu rješenja u vezi sa isplatom dugovanja i obaveza iz prethodnih godina, te da postoji opredjeljenje da se postigne redovna dinamika isplata u ovoj godini.

On je rekao da je sa predstavnicima granskih sindikata dogovoreno da se kroz jednu radnu grupu sve to precizira u ponedjeljak i u utorak, kako bi 3. aprila postigli dogovor.

Komentarišući jučerašnji poruku Sindikata obrazovanja, nauke i kulture Srpske da bi prosvjetni i radnici u ustanovama kulture mogli da izađu na ulice ukoliko im se u dogledno vrijeme ne izmire sva dugovanja, Kasipović je rekao da neće biti potrebe za bilo kakvim štrajkovima.

“Opredjeljenje sindikata i Vlade je da se obaveze izmire i nađe rješenje. Krenuli bismo prvo sa 2011, 2012, 2013. i 2014. godinom. Nadam se da ćemo postići dogovor da to izmirimo do kraja juna, a onda krećemo u izmirivanje obaveza za preostale dvije godine. Ne vidim razlog za bilo kakav štrajk i to danas nije pominjano”, poručio je Kasipović, koji je i ministar pravde Srpske.

Kada je riječ o obavezama i dugovanjima za 2015. i 2016. godinu, Kasipović je rekao da bi bilo prihvatljivo da se one izmire u roku od 15 mjeseci.

Predsjednik Sindikata javne uprave Srpske Tomislav Vrhovac rekao je da sindikalci i Vlada danas nisu postigli konačni dogovor o isplati dugovanja, ali da su blizu rješenja.

“Nastavićemo razgovore. Nismo odustali od isplata dugovanja u 18 rata. Možda će samo neka dugovanja biti ranije isplaćena. Mislili smo da to može da se isplati u manje rata, ali pošto ne može, pristaćemo i na 18”, naveo je Vrhovac.

Sastanku u Administartovnom centru Srpske prisustvovao je i ministar prosvjete i kulture Republike Srpske Dane Malešević, kao i čelni ljudi granskih sindikata obrazovanja nauke i kulture, pravosuđa i radnika unutrašnjih poslova.

