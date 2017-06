Kasipović: Na vrijeme smo poslali primjedbe u vezi sa Krivičnim zakonom BiH

Kasipović: Do stabilnog budžeta smanjenjem minulog rada

Ministar pravde Republike Srpske Anton Kasipović izjavio je večeras u Banjaluci da je resorno ministarstvo na vrijeme poslalo primjedbe i sugestije u vezi sa Krivičnim zakonom BiH, ali da im nije posvećeno dovoljno pažnje.

“Još imam samo medijsku vijest, tek ću se upoznati o detaljima. Mislim da nije dovoljno pažnje posvećeno onom na što smo imali primjede iz Republike Srpske”, rekao je Kasipović za Srnu nakon sjednice Narodne skupštine Republike Srpske.

On smatra da to nije nova praksa, te da je neophodno mnogo više međusobne saradnje da bi se doprinijelo razvoju vladavine prava u BiH, ali i poštovanju statusa Republike Srpske.

Savjet ministara BiH utvrdio je danas u Sarajevu Prijedlog zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH kojim se definiše pojam javnog podsticanja na nasilje i mržnju.

Za javno podsticanje na nasilje i mržnju “usmjerenu protiv grupe ili nekog člana takve grupe određene s obzirom na rasu, boju kože, vjeroispovijest, porijeklo ili nacionalnu ili etničku pripadnost, pol, polno opređeljenje, rodni identitet, invaliditet ili bilo koje druge osobine”, predviđena je kazna zatvora od najmanje godinu dana.

Kazna je predviđena i za javno odobravanje, poricanje ili grubo umanjivanje pravosnažnom odlukom međunarodnog ili domaćeg suda utvrđenog zločina genocida, zločina protiv čovječnosti i ratnog zločina iz člana šest, sedam i osam Statuta stalnog Međunarodnog krivičnog suda ili zločina iz člana šest Povelje Međunarodnog vojnog suda, pridružene Londonskom sporazumu od 8. avgusta 1945. godine i drugog međunarodnog suda koji prihvata BiH.

Ministar spoljne trgovine i ekonomskih odnosa BiH Mirko Šarović rekao je danas Srni da su prilikom utvrđivanja Prijedloga zakona o izmjenama i dopunama Krivičnog zakona BiH uvažene sugestije ministara iz Republike Srpske, Visokog sudskog i tužilačkog savjeta BiH i Ministarstva pravde Republike Srpske.

Ministar pravde BiH Josip Grubeša rekao je medijima nakon sjednice Savjeta ministara da su za one koji putem javnih medija, novina, televizije, informatičkih sistema propagiraju nasilje ili mržnju prema bilo kome predviđene kazne od najmanje godinu dana zatvora, dok je za one koji negiraju genocid ili zločin protiv čovječnosti predviđena kazna od pet do 10 godina zatvora.

(Srna)