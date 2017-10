Karleuša se nije pojavila na sudu, Ceca rekla šta misli

Folk diva tužila je Jelenu Karleušu zbog niza kleveta i uvreda, a ona se po drugi put nije pojavila na sudu iako su joj policajci juče ujutru uručili poziv.

Vrata policiji je, kako saznajemo, otvorila upravo Jelena Karleuša koja je lično dobila poziv za sud, ali se na sudu nije pojavila jer je poziv, kako je ispričao njen advokat, kasno primila.

Ovo je drugi put da je Karleuša izbjegla ročište jer se nije pojavila ni na prethodnom koje je bilo zakazano 4. oktobra, kada je poziv uzela služavka koja se na njega i potpisala. Tada se pravdala da suđenje nije tog datuma. Sudija je juče i sam potvrdio da je policija ušla u Karleušin stan i ponovo je odložio proces za kraj novembra.

“Očigledno je u pitanju izbjegavanje. U svakom slučaju, nisam ja ta koja treba da polemiše o tome. Naravno, pojavljujem se kako treba i pojaviću se svakog puta, meni je najbitnije da se pravda dokaže i to mi je jedina satisfakcija”, poručila je Ceca Ražnatović.

Podsećamo, sve je počelo kada je JK u medijima iznela niz optužbi na račun Cece Ražnatović da je ona, navodno, naručila ubistvo Zorana Davidovića Ćande. Iz tih razloga je Ceca odlučila da presavije tabak.

” Jedini način je da se pravda potraži na sudu. Ako ste civilizovani i ako želite da dokažete suprotno od onoga što ljudi sebi dozvole na najprimitivniji način, to je samo sud”, rekla je Svetlana Ražnatović.

Jelena Karleuša se juče pojavila na snimanju emisije “Zvede Granda”, a kada su je novinari upitali zbog čega se nije tog jutra pojavila na sudu, ona je ponovo pominjala druge datume.

– Moje suđenje sa Svetlanom je zakazano za decembar. Ona se jutros pojavila da bi se slikala i da bi sebi dala na marketingu, ali više ga neće dobiti. Dosta je živela na mojoj grbači i na mojoj slavi, kači se na sve što je vezano za moje ime, neću joj više dati. Ja sam pozvana dvanaestog decembra i boli me k***c više da pričam o Svetlani Ražnatović, okej?!

Ni Ceca na ovo nije ostala dužna. “Tu osobu i ne poznajem da bih mogla da je okarakterišem na bilo koji način. Mogu da je okarakterišem kroz ono što pročitam, kao i kroz ono što sam doživjela. Ali to nikada ne bih uradila preko medija, to nije moj manir. Ono što u meni budi nezadovoljstvo i bunt protiv nepravde rješavam na sudu. I ne koristim terminologiju koja je primitivna, prosta, koja vrijeđa, ne diram ničije porodice. Definitivno ne diram nikog, a šta god da mislim, to isključivo držim za sebe”, rekla je Ceca.

( Blic)