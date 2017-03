Karan: U Brčkom RS dala veći doprinos od FBiH

Sudija iz Republike Srpske u Arbitražnom tribunalu za Brčko Siniša Karan izjavio je da Tribunal za Brčko može donijeti odluku o statusu distrikta i dodijeliti ga jednom entitetu, što kao opasnost realno postoji, ali da je Srpska proteklih godina dala veći doprinos od FBiH.

“Republika Srpska je proteklih godina dala veći doprinos od FBiH i ima veći pozitivni aktivizam u distriktu od FBiH. U tom smislu, gotovo da ne vidim ni teoretsku mogućnost da se takvo nešto desi na štetu Srpske”, naglasio je Karan.

Odgovarajući na pitanje da li postoji opasnost da neko pokrene postupak koji bi rezultovao promjenom statusa na štetu Republike Srpske, Karan je rekao da ne bi ništa prejudicirao u tom pravcu, ali da treba konstatovati da Konačna odluka predviđa mogućnost redefinisanja statusa distrikta i dalje djelovanje Tribunala.

“To je ono što sada imamo. Teoretski, Tribunal može donijeti i drugačiju odluku od Konačne odluke”, rekao je Karan za “Nezavisne novine”.

On je podsjetio da u kaznenim odredbama Konačne odluke postoji klauzula u kojoj se kaže da ako bi je jedan od entiteta praktično narušio – da Tribunal može donijeti i dugačiju odluku o statusu distrikta i dodijeliti ga jednom entitetu.

“Naravno, sve dok se ne ugasi Tribunal za Brčko distrikt ta mogućnost postoji”, dodao je Karan.

On je napomenuo da je Konačna odluka postala sastavni dio Ustava BiH, koji je promijenjen amandmanom upravo u segmentu da ova odluka bude u Ustavu i da Ustavni sud sada može da rješava sve sporove distrikta i entiteta s jedne i distrikta i BiH s druge strane.

“Samim tim, sadašnji status je dobio svoju snagu i u Ustavu. U tom smislu, nadamo se da će dalji razvoj događaja dovesti do toga da Tribunal neće imati puno posla i da će se dovesti u poziciju da se zatvori”, rekao je Karan.

On je naglasio da Konačna odluka dodjeljuje distriktu Brčko status koji obezbjeđuje politički i teritorijalni kontinuitet za Republiku Srpsku.

“To je za nas zaista najbitnije, a to i jeste bio ključni zahtjev samog arbitražnog postupka”, naveo je Karan.

Karan ističe da je Konačna odluka Tribunala predstavlja zapravo dva ključna segmenta koja će se konstatovati od supervizora i visokog predstavnika, a što bi bilo dovoljno za zatvaranje Tribunala – to je da institucije distrikta funkcionišu, da su one multietničkog karaktera i da djeluju autonomno, te da je to održivo i trajno.

On je podsjetio da je u srijedu, 8. marta, razgovarao sa novim glavnim arbitrom Tribunala za Brčko Klintom Vilijamsonom o budućem radu ovog tijela.

“Željeli smo da čujemo njegovu viziju kako planira postupati kada je rad Tribunala u pitanju. Naravno, iznio sam i moju ocjenu, kako mi, kao Republika Srpska, milsimo da bi trebalo dalje da se odvija rad Tribunala”, rekao je Karan.

On je dodao da je konstatovano da je postignut napredak u posljednjih nekoliko godina, što je ključno kada je u pitanju budućnost rada Tribunala.

