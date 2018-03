Karan: Što prije formirati toksikološku laboratoriju!

Direktor Zavoda za sudsku medicinu Republike Srpske Željko Karan izjavio je da dalje odlaganje formiranja toksikološke laboratorije u okviru Zavoda može dovesti do gubitka nadležnosti Srpske, ali i do nepotpunih vještačenja.

Karan je rekao da formiranje laboratorije zavisi od novca za kupovinu dva uređaja koji koštaju između 200.000 i 250.000 KM i apelovao da nadležne institucije obezbijede potrebna sredstva.

“Zakon o bezbjednosti saobraćaja BiH predviđa da se kod svih smrtno stradalih, teških tjelesnih povrede i znatne materijalne štete, osim na alkohol, radi ispitivanje na najčešće korišćene droge i psihoaktivne supstance. Ako u Federaciji BiH prije nas naprave toksikološku laboratoriju, biće nam naloženo da tamo radimo čime se, u suštini, gubi nadležnost u ovoj oblasti”, smatra Karan.

On je naveo da je uradio preliminarne skrining analize za toksikološku laboratoriju i da Zavod ima svu potrebnu logistiku i infrastrukturu, laboratorijski prostor i u njemu laboratorijski namještaj, neophodne instalacije, slabu i jaku struju, računarsku mrežu i instalacije analitičkih gasova.

“Samo treba kupiti dva uređaja koji koštaju između 200.000 i 250.000 maraka. Da Zavod ima novac, mi bismo kupili, kao što smo kupili sve urađeje za preliminarna ispitivanja. Postoji odluka Vlade Republike Srpske iz 2016. godine, kojom se odobravaju sredstva za nabavku te opreme, ali ona nikada nije realizovana“, rekao je Karan.

Kada su potrebne analize te vrste, dodao je Karan, uzorci se moraju slati u Beograd, Novi Sad, Zagreb, što traje i košta.

Karan je ocijenio da već sad, a pogotovo u vremenu koje dolazi, vodeći problem u saobraćaju prestaje biti alkohol, već će to biti narkotici i psihoaktivne supstance.

“Hipotetički rečeno, osoba se `napuši` trave ili popije dva `ekstazija` i zalije `red-bulom`. Kad ga zaustavi policija i testira ga na alkohol, on trijezan. A, što se `napušio` marihuane, izgubio vezu sa sopstvenim mozgom i nakon toga sjeo za volan, to je drugo pitanje. Ili čovjeka iznervira žena, popije dva `bromazepama` da dođe sebi i zaspe za volanom. I onda u vijestima čujete da je neko iz neutvrđenog razloga prešao na lijevu stranu i udario u kamion. Problem je u tome što se to ne utvrđuje”, pojasnio je Karan.

On je podsjetio da se u Zavodu za sudsku medicinu radi sve, osim toksikologije, obdukcije, ekshumacije, antropološke analize, vještačenje spisa, kao i DNK analize svih mogućih bioloških tragova.

