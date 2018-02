Karamatić: Već godinama nemamo seksualne afere u institucijama jer su svi rodbina

Marković odgovorila Crnatku: On posljednji ima pravo da priča ko je lopov!

Bosna i Hercegovina neće ni korak naprijed, sve dok se ne uhvati u koštac sa kriminalom, korupcijom i nepotizmom, a do sada nijedna vlast to nije uspjela. To je zaključak poslanika iz Parlamenta BiH, i vladajućih i opozicije.



Kako očekivati bilo šta, pitaju se SNSD-ovci, kada se čak i pravosudne institucije, koje bi prve trebalo da se bave nezakonitostima, nalaze među deset koje su dobile revizorsko mišljenje s rezervom.

“Kada je i Tužilaštvo koje bi bilo prvo pozvano da se bavi tim revizorskim izvještajima i da se vidi čija je konkretno odgovornost za sve te negativnosti, i Tužilaštvo BiH je na tom spisku, dakle koje je pravilo propuste i nije radilo u skladu sa zakonom”, rekla je poslanik SNSD-a Milica Marković.

Revizorskih izvještaja bilo je i kada je SNSD bio na vlasti u Sarajevu, odgovaraju iz NDP-a, ali ste o tome ćutali dok vam je odgovaralo, a ćutala je i tadašnja opozicija. Poručuju da SNSD nema šta da priča o borbi protiv korupcije, jer se, kako kažu, sve vidjelo na primjeru smjene glavnog revizora u Banjaluci.

“Negdje smijene revizora, negdje smijene glavnog revizora i misle da su riješili problem. Svi negativni izvještaji tako što smijene glavnog revizora, i što će poslije dovesti revizora koji poslije neće smjeti da napravi negativne izvještaje”, rekao je poslanik kluba PDP-NDP u PD PS BiH Momčilo Novaković.

Smiješno je govoriti o korupciji i nepotizmu u Bosni i Hercegovini, posebno u zajedničkim institucijama, kažu poslanici. Tu, poručuju, zakoni, a posebno izvještaji revizora, teško da išta znače.

“Mi nemamo već godinama nikakve ni seksualne afere, nema niko ni sa kim napraviti ni seksualnu aferu jer su svi rodbina do trećeg koljena. Svi ti što rade u ministarstvima, u institucijama, Parlamentu, i to je katastrofa ove zemlje”, rekao je poslanik HSS-a u Domu naroda PS BiH Mario Karamatić.

“Mi smo došli u fazu da imamo mnogo kriminala i korupcije, a da nemamo nijednog negativnog revizorskog izvještaja”, rekao je poslanik Nezavisnog bloka Sadik Ahmetović.

Poslanici su saglasni da treba mijenjati sistem iz korjena, počevši od zakonodavstva, iako se, u toj želji za promjenama, nikad nisu usaglasili o smanjenju svojih astronomskih plata.