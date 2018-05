Karamatić: Sarajevska čaršija ruši ustavni poredak BiH

Hrvatski delegat u Domu naroda Mario Karamtić izjavio je Srni da je danas na sceni bio pokušaj “sarajevske čaršije u rušenju ustavnog poretka i ustavno-pravnog uređenja BiH”, a da je Hercegovačko-neretvanski kanton (HNK) pokušao braniti to uređenje koje je potpisano u Dejtonu.

“To što pojedinci misle da je BiH od Baš-čaršije do Ilidže to je njihov problem. Treba znati da je svaki kanton federalna jedinica u sklopu Federacije BiH, kao što je Federacija u sklopu BiH”, istakao je Karamatić, komentarišući zaustavljanje autobusa sa migrantima na Ivan-sedlu od policije HNK.

Ako se nešto radi u koordinaciji, kaže on, onda je potrebno kontaktirati i kantonalne predstavnike vlasti.

“Koliko sam vidio po izjavama, Slobodan Ujić, nadležan za pitanja migranata, rekao je da su sve iskoordinisali sa MUP-om Kantona Sarajevo, pa eto neka sad i završe s njima. Pripadnike MUP-a HNK niko ništa nije pitao. S toga je bila opravdana njihova reakcija da ne dozvole pokušaj destabilizacije kantona i uvođenja u HNK nekoliko stotina osoba sumnjivog porijekla bez ikakvih dokumenata”, istakao je Karamatić.

Što se tiče izjava ministra bezbjednosti u Savjetu ministara Dragana Mektića o hapešnjima i “državnom udaru”, kao i njegovim ocjenama da je izvršeno krivično djelo, Karamtić kaže da su njegove izjave sve redom unaprijed osuđene na propast.

“On nema pravo nikoga da hapsi, niti je to njegova nadležnost. Ukoliko to i učini toj osobi će morati platiti odštetu”, kaže Karamatić, dodavši da je od svih za koje je on najavljivao da će biti hapšeni i osuđeni jedino on osuđen za klevetu.

(Srna)