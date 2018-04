Karadžićeva odbrana zatražila poništavanje presude i novo suđenje

Odbrana nekadašnjeg predsjednika Republike Srpske Radovana Karadžića zatražila je na početku žalbene sjednice pred Međunarodnim rezidualnim mehanizmom za krivične sudove u Hagu, da se poništi presuda kojom je Karadžić osuđen na 40 godina zatvora i da se naloži novo suđenje.

Tim odbrane iznosi argumentaciju po 46 žalbenih osnova, javlja RTRS.

Tužilaštvo u žalbi zahtijeva kaznu doživotnog zatvora za Karadžića.

Karadžić je u decembru 2016. godine uložio žalbu Haškom tribunalu na presudu, kojom je osuđen na 40 godina zatvora “zbog genocida u Srebrenici i zločina protiv čovečnosti u BiH 1992-1995. godine”.

Odbrana se nada da će uspjeti da dokaže nepostojanje veze Karadžića sa dešavanjima u Srebrenici, što bi, kako ocjenjuju, uticalo na visinu presude.

Član Karadžićevog tima odbrane advokat Goran Petronijević rekao je ranije Srni da će na ovom pretresu usmeno biti prezentovani stavovi odbrane i tužilaštva o međusobnim žalbama i odgovorima.

On je napomenuo da će poslije ovog žalbenog pretresa uslijediti samo statusne konferencije sve do izricanja konačne presude, što bi, prema predviđanjima odbrane, moglo uslijediti do kraja godine.

Karadžić je osuđen u martu 2016. godine.

(Srna)