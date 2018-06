Karadžić Jovičević: Žrtve nasilja sve češće postaju samo broj

Potpredsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Sonja Karadžić Jovičević upozorila je sinoć tokom tribine “Nasilje – ko su žrtve” u Istočnom Sarajevu, na tendenciju da žrtve nasilja sve češće postaju samo broj i obična statistika, te da se o njima u društvu sve manje govori.

Na tribini, koju je organizovao Odbor jednakih mogućnosti Narodne skupštine Republike Srpske, Jovičevićeva je rekla da je imala “želju i obavezu da svom gradu pokloni jedno ovakvo veče, na kome će biti razgovarano o vrstama nasilja, ali i tome ko su žrtve, kuda ide društvo, te šta svaki pojedinac, ustanova i država može da uradi kako bi nasilje bilo umanjeno”.

“U Odboru jednakih mogućnosti učestvuju poslanici iz svih parlamentarnih stranaka, ali smo zaista jedinstveni u stavu da sva ona problematika koja može da dođe i dolazi pred Odbor bude nešto što je naš zajednički stav i da bude nešto što neće samo završiti na stolu članova”, istakla je Jovičevićeva, koje je i predsjedavajuća Odbora jednakih šansi.

Da bi borba protiv raznih vrsta nasilja bila uspješna, kako je rekla, neophodno je prvo upoznati se šta je to nasilje, kakvih oblika ima i ko su žrtve, ali i ko mogu biti počinioci jer, “kako sada stvari stoje, svi možemo biti žrtve i svi možemo biti počinioci”.

Profesor na Pravnom fakultetu u Banjaluci Ivanka Marković naglasila je da se odgovor na pitanje ko su žrtve ne može dati u jednoj rečenici, jer kada se govori o nasilju na umu se mora imati činjenica da se nasilje pojavljuje u različitim oblicima, a večeras je akcenat stavljen na rodno zasnovano nasilje.

“To je nasilje u kome se kao žrtve javljaju žene i gdje zapravo žene trpe, ne samo zbog toga što nasilje prema njima vrši neko ko je njima najbliži srodnik ili im je emotivni partner, već i zbog toga što država nema adekvatan odgovor na sve oblike nasilja”, pojasnila je Markovićeva.

Prema njenim riječima, žrtve su sve one osobe koje trpe bilo koji oblik nasilja, bez obzira da li je riječ o psihičkom, fizičkom, emotivnom, seksualnom nasilju.

“Možemo reći da država, na neki način zanemarijući potrebe koje imaju žrtve različitih oblika nasilja, ponovo sekundarno viktimizira žrtve nasilja, ne dajući im šansu da one postanu na neki način samostalne i da se izbore sa nasilnikom”, navela je Markovićeva.

Markovićeva izlaz vidi samo u potpuno drugačijem odnosu prema problemu rodno zasnovanog nasilja, u odgovornijoj ulozi države, građana, sistema obrazovanja koji mora naučiti ljude da prepozanju oblike nasilja.

Ona je rekla do državne institucije i lokalne zajednice moraju da nađu dovoljno sredstava u budžetima, kako bi se obezbjedilo ekonomsko osnaživanje žrtava jer “tek kada postanu ekonomski osnažene, žrtve mogu da prestanu da budu žrtve određenog oblika nasilja”.

Gradonačelnik Istočnog Sarajeva Nenad Vuković smatra da tema koja tretira žrtve nasilja zaslužuje da se o njoj javno raspravlja, te da je izuzetno korisno što večeras građani imaju priliku da vode interaktivni razgovor o nasilju i otvore neke tabu teme.

“Možemo konstatovati da možda u prethodnom periodu nismo imali ni dovoljno vremena ni energije da o ovom važnom pitanju razgovaramo dosta otvorenije. Žrtava ima svuda oko nas. Nekad mi to vidimo, a nekada ne. Mi moramo da uspostavimo sistem koji to otkriva, ali i institucionalni okvir koji to rješava”, zaključio je Vuković.

Večerašnjoj tribini u Kulturnom centru Istočno Novo Sarajevo prisustvovala je i poslanik u Narodnoj skupštini Republike Srpske Danijela Mrda.

(Srna)