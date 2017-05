Most kao dokaz saradnje Srbije i Republike Srpske

Nakon susreta dvije delegacije na mostu koji spaja Bratunac i Ljuboviju, najviši zvaničivi Srpske i Srbije uvjerili su se kako teku radovi. Dobili su obećanje da će sve da bude završenio i prije predviđenog roka.

Aleksandar Vučic nije zaboravio da podsjeti koliko je važno spajati srpski narod, ali je kaže, važno spajati i Srbe i Bošnjake. Most je rezultat dobre saradnje Srpske i Srbije, kaže i predsjednik Republike Srpske, dok Vučić, poručuje – dići most znači da nismo digli ruke od sebe i najbližih.

“Ovo je dvanaesti most na Drini, bice ih još , na ovome nećemo stati”, rekao je Aleksandar Vučić, predsjednik Vlade Srbije.

“Ova rijeka za srpski narod ima poseban značaj. Da gradimo mostove i da učinimo da sve bude bliže i jedinstvenije”, kazao je Milorad Dodik, predsjednik RS.

A Vučić se i ovoga puta pobrinuo da privuče pažnju zanimljivim detaljima. Nakon što se na mostu čulo da se slobodno može reći kako su most gradile tri države, Vučić je poručio dvije države i jedan entitet, ali se nakon toga našalio na račun predsjednika RS.

I Tomislav Nikolić najviše je pričao o važnosti povezivanja srpskog naroda, ali mu je u jednom trenutku očigledno bilo važno kako će na njegove poruke reagovati upravo Aleksandar Vučić.

“Da jednog dana ne bude važno odakla si pošao i gdje ideš, pošto će sve da bude jedno”, rekao je Tomislav Nikolić, predsjednik Srbije.

Kako teku radovi uvjerili su se ministri dvije vlade, kao i bh. ministar transporta i komunikacija Ismir Jusko. Ipak koliko je most važan, najbolje znaju Bratunčani, ali i mještani Ljubovije. Njih nekoliko hiljada danas je slušalo poruke najviših zvaničnika Srpske i Srbije.

Upravo na mjestu gdje su delegacije i najviši zvaničnici RS i Srbije dobili su osnovne informacije dokle se stiglo sa izgradnjom mosta i kada bi on evetulano mogao da bude završen , kao prvi rokovi za zavšetak radova pominju se datumi u avgustu. I na ove konstatacije u šali se nadovezao Aleksandar Vučić.

Odmah ih pomjerite za mejsec dana , poručio je Vučic, dok ni ostali zvaničnici radije ne bi pominjali tačne datume, pa su na kraju zaključili neka bude završeno sve do kraja godine. Ipak u zvaničnim obraćanjima čulo se da bi most sa svim pristupnim saobraćajnicama trebao da bude završen do 20.septembra. Ostali su još završni radovi na uređenju pješačke i biciklističke staze. Most je vrijedan oko 13 miliona evra.