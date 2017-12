Kanteru se sudi u odsustvu: Erdogana nazvao manijakom!

Igrač Njujork Niksa Enes Kanter rekao je da ga ne uznemiravaju optužbe iz Turske i prijetnje zatvorom, a predsjednika Redžepa Tajipa Erdogana je nazvao manijakom.

Tursko tužilaštvo zatražilo je da Kanter bude osuđen na četiri godine zatvora zbog vrijeđanja predsjednika.

Tužilaštvo u Istanbulu optužilo je Kantera za vrijeđanje Erdogana u seriji tvitova objavljenih u maju i junu 2016. godine, a njemu će se suditi u odsustvu.

Kanter je poslije treninga Niksa rekao novinarima da nije zabrinut i nastavio sa kritikama na račun Erdogana.

“Taj čovjek je manijak! Te stvari me stvarno ne uznemiravaju jer sam navikao na to. To za mene ništa ne znači. Ja sam u Americi. Dobro sam i moj fokus je jedino da izađem na teren, da igram košarku, da se zabavljam sa svojim saigračima, pobjeđujem i razmišljam o plej-ofu”, rekao je Kanter i dodao da je njegova porodica u Turskoj i da brine za njih.

NBA košarkaš je pristalica Fetulaha Gulena, optuženog za organizaciju neuspjelog vojnog puča prošle godine.

Kanter je u maju zadržan u Rumuniji jer mu je Turska suspendovala pasoš, ali se vratio u SAD zahvaljujući intervenciji američkih zvaničnika – poslije čega je Erdogana nazvao “Hitlerom našeg doba”.

