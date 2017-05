Kanski festival: Švedskoj satiri Zlatna palma

Švedska satira o svijetu umjetnosti “The Square” večeras je osvojila glavnu nagradu na Kanskom filmskom festivalu, Zlatnu palmu.

Iako je ova bučna i vesela parodija na temu političke korektnosti naišla na dobar prijem među publikom, čak je i režiser Ruben Ostlund bio iznenađen nagradom, prenosi AFP.

“O bože, o bože”, uzviknuo je on nakon proglašenja dobitnika prestižne nagrade.

Holivudskoj glumici njemačkog porijekla Dajan Kruger dodijeljena je nagrada za najbolju glumicu, dok je američkom glumcu Hoakinu Finiksu pripala nagrada za najboljeg glumca.

Dajan Kruger je nagradu donijela uloga u filmu “In The Fade”, gdje tumači lik majke koja je izgubila porodicu u neonacističkom napadu.

Žiri Kanskog filmskog festivala dodelio je večeras glumici Nikol Kidman specijalnu nagradu povodom obilježavanja 70-godišnjice festivala.

Kidman nije prisustvovala svečanoj dodjeli nagrada na Francuskoj rivijeri, ali je poslala video-poruku iz Nešvila, u kojoj izražava duboko žaljenje što večeras nije prisutna na ceremoniji.

Hoakin Finiks proglašen je za laureata za ulogu u trileru “You Were Never Really Here”, u kojem glumi psihološki poremećenog plaćenog ubicu.

Na Filmskom festivalu u Kanu večeras je, takođe, Sofija Kopola osvojila nagradu za najbolju režiju, koju joj je donio film “The Beguiled”, rimejk drame o građanskom ratu iz 1971, prenio je AP. Sofija Kopola dobila nagradu za najbolju režiju.

Predsjednik žirija, španski reditelj Pedro Almodovar, danas je zajedno sa ostalim članovima žirija na nepoznatoj lokaciji tokom cijelog dana razmatrao kome će pripasti Zlatna palma.

U nagradu je ove godine ugrađeno 167 sitnih dijamanata, u znak obilježavanja jubileja manifestacije.

(b92)