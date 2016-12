Kandidat za predsjednika SAD na Twitteru: Znam ko finansira ID

Jedan od kandidata za predsjednika SAD, Jill Stein, na Twitteru je napisala kako Amerika finansira i naoružava terorističke grupe Al-Qaida i ISIL.



Već dugo se vodi debata u SAD, ali i ostatku svijeta, oko toga kako su američke sigurnosne agencije i vojska finasirale i stvorile brojne terorističke organizacije, protiv kojih se onda, navodno, bore.

Kandidat za američkog predsjednika na predhodna dva izbora, kandidat Stranke zelenih, dr. Jill Stein, odlučila je na Twitteru napisati ono što velika većina svjetske javnosti odavno već zna.

“U slučaju da niste znali, SAD finansira i naoružava terorističke grupe poput Al-Qaede i ISIL-a kada ih trebaju da uzdrmaju neku državu”, napisala je Stein.

In case you didn’t know, the United States funds and arms terrorist groups like Al-Qaeda and ISIS when it needs them to disrupt a country.

— Dr. Jill Stein (@DrJillStein) December 26, 2016