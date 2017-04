Kamion uletio među pješake u centru Stokholma, haos na ulicama

Švedska policija saopštila je danas da je jedan kamion uletio u grupu ljudi u centru Stokholmu i da ima povrijeđenih.

Policija, koja je reagovala po pozivu, nalazi na licu mjesta, rekla je portparolka švedske policije, prenosi Rojters.

Tri osobe su poginule kada se nepoznata osoba vozilom zaletjela u prolaznike u švedskoj prijestonici Stokholmu, javio je državni radio “Sveriges”.

Three people have been killed after a truck crashed into a crowd of people in #Stockholm – public service radio Ekot https://t.co/kn38ue5m5A pic.twitter.com/fCJBhGoAjA

