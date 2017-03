Kamen temeljac za most u Svilaju postavljen već drugi put

Hrvatska: HDZ i Most nastavljaju pregovore

Kamen temeljac za izgradnju mosta preko Save kod Svilaja, danas je ponovo postavljen. Ovaj put uz prisutvo evropskog komesara poširenje Johanesa Hana i šefa delegacije Evropske unije Larsa Gunara Vigemarka.

Sa predatavnicimna BiH i Hrvatske, obišli su radove na gradilištu, koji su počeli prije sedam mjeseci, kada je kamen temeljac postavljen prvi put. Načelnik opštine Odžak kaže da most svi jedva čekaju, ali zbog zakašnjenja, ipak, ne bi nikoga da kudi.

“I to je ono što sam ja naglasio, polu puna časa, ne poluprazna. Trenutno rade van nasipa, stubove koji će biti nosači mosta, a jedan dio je već urađen sa druge strane nasipa. A, koliko sam, ja upoznat, tokom ljeta radiće se piloni unutar korita rijeke Save”, kaže Jakov Ivanković, načelnik opštine Odžak.

Evropski komesar poručuje da je most u Svilaju jedan od projekata koji će BiH približiti Evropskoj uniji. Podsjetio je da su Evrospka investiciona banka i Evrospka banka za obnovu i razvoj u njega do sada uložile više od 90 miliona maraka, na čemu im se zahvalio ministar saobraćaja i veza BIH.

“Uvjeren sam da je ovo jedna od najboljih investicija u ovom reguion u koja će stimulisati dalji razvoj regije koja će dovesti do značajne koristi za sve građane”, ističe Johanes Han, evropski komesar za regionalnu politiku i proširenje.

“Molim komesara da iskoristi svoj autorite i pomogne nam da što prije započnemo radove na mostu Gardiška, jer svi su nam mostovi bitni, a u ovom momentu rade se dva mosta. Jedan je u Bratuncu, drugi je u Svilaju”, rekao je Ismir Jusko, ministar saobraćaja i veza BiH.

Njegov kolega iz Hrvatske, Oleg Butković kao i predsjedavajući Savjeta ministara BiH podsjetili su da se most nalazi na jednom od najvažnijih koridora. Kako kažu, žili kucavici ovog dijela Evrope.

“Svako povezivanje je za nas izuzetno značajno, jer omogućava brži protok ljudi, roba i kapitala. A, ovaj most se nalazi na jednom od najvažnijih panevropskih koridora koji će BiH povezati sa našom susjednom, prijateljskom Hrvtaskom, ali i sa Budimpeštom i kompletnom srednjom Evropom”, ističe Denis Zvizdić, predsjedavajući Savjeta ministara BiH.

“Očekujte podršku Vlade Hrvatske i za druge projekte i most na Gradišci i most kod Brčkog. Imamo mi još drugih infrastrukturnih projekata i u pripremi zajedničke sjednice vlade”, ističe Oleg Butković, ministar mora, saobraćaja i infrastrukture RH.

Projekat je vrijedan 109,5 miliona evra, a najveći dio tih sredstava su krediti dvije evropske banke.

I sa jedne i sa druge strane danas su se čule iste želje, a to je da se most što prije izgradi kako bi još jednom povezao dvije zemlje i doprinio njihovom ekonomskom prosperitetu. Plan za ovu godinu je da se dvije obale konačno i spoje, a svi radovi bi trebali biti završeni do kraja 2018. godine.