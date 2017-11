Kalinić: U “ovom zamešateljstvu oko “Dejtona” istina će izaći na djelo

Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić rekao je povodom pronalaska teksta Dejtonskog mirovnog sporazuma na Palama da je njegovo principijelno opredjeljenje od početka bilo da policijski i pravosudni organi Srpske, bez uticaja sa strane, nezavisno rade svoj posao, u skladu sa profesionalnim normama i u saglasju sa zakonom.

“Pri tome polazim od presumpcije nevinosti ko god da je u pitanju, a pogotovo kada je riječ o mom dugogodišnjem šefu obezbjeđenja i provjerenom prijatelju, gospodinu Željku Kuntošu. Za njega uvijek mogu potvrditi da je radio profesionalno, odgovorno i lojalno prema službi i interesima Republike Srpske”, rekao je Kalinić Srni.

Kalinić je dodao da ga kao čovjeka istinski boli i jako smeta haranga na njegovu porodicu, a posebno suprugu Anu, koja već 10 godina u kontinuitetu traje u pojedinim medijima i koja koordinira sa njegovim povratkom na javnu političku scenu.

“Nedopustivo je da se ona, s obzirom na to da nije javna ličnost, medijski eksploatiše, a da to pri tome nikada nije željela. Dobronamjerni će razumjeti da to uništava i naš brak. Neka bude jasno da to neću dozvoliti, i u tu svrhu koristiću sva pravna sredstva zaštite”, istakao je Kalinić.

On je izrazio uvjerenje da će u “ovom zamešateljstvu oko ‘Dejtona” tokom dalje istrage istina izaći na vidjelo, pa će se saznati “ko su autori i koautori svega ovoga”.

“A zbog članova moje porodice, koji su, ni krivi ni dužni, postali kolateralna šteta moje javne funkcije, uslijediće niz tužbi pred nadležnim sudovima”, poručio je Kalinić.

Pripadnici Uprave za organizovani i teški kriminalitet Ministarstva unutrašnjih poslova /MUP/ Srpske uhapsili su Željka Kuntoša 31. oktobra na Palama, nakon što su pretresli njegov stambeni objekat i pronašli, kako je rečeno, originalnu verziju Dejtonskog sporazuma.

