Kalinić: SzP direktno ugrožava Srpsku koju su stvorili borci i narod

Nekadašnji predsjednik Narodne skupštine Republike Srpske Dragan Kalinić rekao je sinoć da su neprimjerene nedavne blokade i zvižduci Saveza za promjene u parlamentu Srpske jer je riječ o direktnom ugrožavanju i urušavanju Srpske, koju su tokom ratnih godina stvorili borci i narod.



Kalinić je povodom 26 godina postojanja i rada Narodne skupštine rekao da je zabrinut i ogorčen najnovijim dešavanjima u parlamentu, te da ga sve podsjeća na ono što se dešavalo krajem devedestih godina prošlog vijeka kada su, kako je rekao, “stranci, uz podršku domaćih saradnika, rušili Srpsku”.

On je za Radio-televiziju Republike Srpske izjavio da je tada sačuvana Srpska, ali da se i danas treba boriti za njen opstanak i integritet.

“Za ovo što se sada dešava najodgovornija je SDS, ali i drugi sateliti u Savezu za promjene”, ocijenio je Kalinić.

Na pitanje zašto Savez za promjene želi raspuštanje Narodne skupštine i vanredne izbore, Kalinić je rekao da se “iza tog brda” valja ono što je pomenuta politička grupacija nekome obećala u smislu da se pokaže nefunkcionalnost parlamenta, te da to bude razlog za intervenciju međunarodne zajednice, gdje bi na udaru ponovo bili Srbi u BiH.

“Išlo bi se ka centralizaciji BiH, nepriznavanju samostalnosti Srpske i da se otvori slučaj BiH, odnosno da se izvrši prekrajanje na štetu Srpske”, rekao je Kalinić.

On je poručio Savezu za promjene da su pozivima na raspuštanje Narodne skupštine loše procijenili poziciju predsjednika Srpske Milorada Dodika, koji je danas nosilac integriteta Srpske.

“Oni će nastaviti sa provokacijama, ali rukovodstvo Skupštine ne treba da napušta Veliku salu, jer njome vlada skupštinska većina. To je nedopustivo”, rekao je Kalinić.

On je povodom nedavnih blokada parlamenta rekao treba težiti razgovorima da se to stanje normalizuje, uz poruku da Narodna skupština mora uspostaviti unutrašnji red, jer će se u suprotnom pretvoriti u rijaliti.

“U Skupštinu se mora uvesti red, jer je ona nosilac državnosti Srpske”, poručio je Kalinić.

On je poručio lideru SDS-a Vukoti Govedarici, ali i visokom funkcioneru te stranke Mirku Šaroviću, da ne prave cirkus i dovedu u red Savez za promjene kako bi bili relevatni partneri za razgovore sa vladajućom koalicijom u Srpskoj.

Kalinić je rekao da su ključni interesi Srpske iznad svega i da će oni /Govedarica i Šarović/, ako pređu “crvenu liniju” u tom pogledu, dovesti u pitanje i svoj kredibilitet.

“Kadar SDS-a je umislio da su oni stvorili SDS, a ne SDS njih i Narodnu skupštinu… Dakle, vratite se u Narodnu skupštinu i radite po Poslovniku i zakonima i za tu instituciju za koju smo davali glave…. Vratite se normalnom radu”, rekao je Kalinić.

On je, posmatrajući trenutno političko stanje, istakao da bi se građani mogli probuditi u centralizovanoj BiH ako na sljedećim izborima budu glasali za ono što radi Savez za promjene, a ne za očuvanje Srpske.

Govoreći o nedavno usvojenoj Rezoluciji o zaštiti ustavnog poretka i proglašenju vojne neutralnosti Republike Srpske, Kalinić je naveo da srpski član Predsjedništva BiH ima pravo da stavi veto na pristupanje NATO-u, a da nakon toga Narodna skupština treba da raspiše referendum i pita narod da li je za to.

On je rekao da to treba raditi po principu kada je on bio predsjednik Narodne skupštine i kada je, u vezi s odlukom o Brčkom, traženo od bivšeg člana Predsjedništva BiH Živka Radišića da da veto i povuče iz te institucije.

On je konstatovao da je predsjednik Srpske Milorad Dodik istinski zaštitnik Srpske i ličnost koja brani njen integritet, kao i Socijalistička partija, Demokratski narodni savez i druge stranke koje podržavaju vladajuću koaliciju u Srpskoj.

(Srna)