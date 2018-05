Kalašnjikovima pucali na prolaznike u Marseju

Grupa maskiranih ljudi započela je pucnjavu u Marseju na jugu Francuske oko 18 časova, a prema prvim informacijama lokalnih medija, jedna osoba je povrijeđena.

Grad je trenutno blokiran. Napadači su koristili tri vozila tokom napada. Pucali su iz kalašnjikova u grupu mladih ljudi koji su se nalazili u blizini kulturnog centra.

Policajci i vatrogasci su trenutno na licu mjesta, a istražioci sprovode istragu i ispituju svedoke.

Ovo je druga pucnjava u gradu za mjesec dana.

Marseille shooting: Hooded men open fire with Kalashnikovs – The men opened fire on a group of young people not far from the cultural space known as ‘La Busserine’, local media Corse-Matin reports. pic.twitter.com/WdaVs5v71F

— fabian ciobanu (@fabritio22222) May 21, 2018