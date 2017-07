Kalabić o incidentu: Došao je iz Prnjavora da provocira, loš sam vozač

Od kada je na internetu osvanuo video snimak poslanika SNSD-a u NSRS Drage Kalabića, kako pravi saobraćajni prekršaj, digla se velika prašina.

Sve je snimljeno kamerom koja se nalazila na kacigi motocikliste na kome se jasno vidi kako mu Kalabić presjeca put, pričajući na telefon i nevezanog pojasa. Na motoru je bio urednik portala Prnjavor info, Vedran Lepir, koji nije htio da komentariše ono što je snimio. Zato je komentar imao SNSD-ov poslanik.

“Taj čovjek je direktno iz Prnjavora došao sa provokacijom. I zašto je danas uklonio snimak, to bi volio da objasnite svima i da kažete, nikada nisam bježao. On ne želi da prođe, već prati mene, udara po mom autu. Zašto ste isključili zvuk sa snimka da vidite da je čovjek došao iz Prnjavora da me isprovocira u Banjaluci. Platio sam i platiću, jedan sam od lošijih vozača”, rekao je Drago Kalabić, poslanik SNSD-a u NSRS.

Originalni snimak, na kojem tonskog zapisa nije ni bilo, pokazali smo i šefu kluba poslanika SNSD-a. Kao profesor na Saobraćajnom fakultetu, ne spori da je u pitanju prekršaj, ali ipak ima opravdanje za kolegu Kalabića.

“U suštini to se dešava u saobraćaju, prema tome, nema tu posebnog komentara. Niti je da kažem, nedaj Bože došlo do najgoreg da zakači tog motociklistu. Jeste mu oduzeo prednost, ali Bože moj to se dešava svima”, kazao je Radovan Višković, šef Kluba poslanika SNSD-a u NSRS.

Sa Viškovićem se baš i ne slažu potpredsjednik skupštine i poslanik NDP-a. Saglasi su da je prekršaj za kaznu, ali i da poslanici itekako treba da budu primjer drugima.

“Mislim da treba maksimalno da mi kao narodni poslanici budemo primjer u saobraćaju. Da li smo to svi uvijek, nisam siguran, ali evo apelujem na bazi tog saobraćajnog prekršaja gospodina Kalabića za sve nas narodne poslanike, da budemo primjer ne samo ovdje u NSRS, već i na ulici”, rekao je Zdravko Krsmanović, poslanik NDP-a.

“Mi poslanici smo na udaru javnosti, treba najviše da se pazimo. Bitni su razlozi zbog čega je to urađeno, nije dobar primjer”, kaže Nenad Stevandić, potpredsjednik NSRS.

Da je umjesto motocikliste sve to vidjela policija, Kalabić bi morao da plati paprenu kaznu. Ovako, sve pada u vodu, jer kako iz MUP-a poručuju, prekršaj nije uočio policijski službenik. Takođe poručuju da takav video snimak ni na sudu ne bi pio vode.