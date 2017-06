Kalabić: Dodik mi je obećao obračun sa bitangama, Cvijanovićeva ide đonom na mene

“Oko Vlade i predsjednika RS motaju se političke kukavice koje misle da se ne smije pričati o problemima u društvu. Oni u stvari ne žele da to rade da ne bi ugrozili komoditet koji su stekli”, izjavio je poslanik SNSD-a u Narodnoj skupštini RS Drago Kalabić.

U intervjuu za “Euro Blic”, kritička oštrica Drage Kalabića naročito je bila usmjerena prema Darku Tomašu, načelniku opštine Prnjavor i Kalabićevom glavnom unutarstranačkom konkurentu na lokalnom nivou.

“Darko Tomaš, nažalost, pripada toj plejadi kadrova koji nisu ispunili očekivanja, a koje je poslije preuzela premijerka, i spada u grupu nesposobnih kadrova koji ostavljaju loše stvari iza sebe”, rekao je Kalabić.

On je potvrdio da se preksinoć sastao sa predsjednikom RS i liderom SNSD-a Miloradom Dodikom, te da je s njim razgovarao o sukobima unutar prnjavorskog odbora ove stranke.

“Predsjednik Dodik mi je rekao da ću biti kandidat za Parlament BiH i, ako nekome tu lokalno ne valjam, dobar sam za vrh partije. ja nisam rekao svoj stav, to je stav predsjednika. Moj stav ćemo još vidjeti. ja ne mijenjam kritički odnos prema SNSD-u”, otkriva Kalabić.

Kada je riječ o “političkim kukavicama” na koje aludirao, Kalabić smatra da oni “nemaju snage ni hrabrosti da pokrenu procese”.

“Istovremeno, šalju poruku – ne talasaj – a onda sve to trpaju predsjedniku Dodiku. Ne može on iznijeti sve to sam”, kaže Kalabić.

Prema njegovim riječima, rješenje je da se “promiješaju karte”.

“Dodik nam je obećao obračun sa bitangama i kriminalcima i mi čekamo tu vrstu obračuna. Svi kadrovi premijerke su sporni ili po sposobnosti ili po sprovođenju zakona”, zaključio je Kalabić, poručujući da “premijerka i njeni nesposobni saradnici idu đonom prema njemu”, dok je “Dodik u istoj mjeri korektan”.

Kalabić je kritikovao koalicione partnere iz DNS-a, pa je lideru ove stranke Marku Paviću poručio da bi “umjesto bilo kakvih ucjena u koaliciji, trebalo da objasni pitanje vage u Prijedoru”.

(Euro Blic, ATV)