Kakve ćemo pasoše koristiti nakon 21. marta?

Ako se Bosna i Hercegovina vrati na stare pasoše, to će biti prava katastrofa, poručuje predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Mladen Ivanić kaže da je odgovornost na Savjetu ministara i Agenciji za identifikaciona dokumenta da nađu rješenje i ne dopuste da se, zbog sporenja oko tendera i izbora ponuđača za izradu knjižica, ukinu biometrijski pasoši.

“Ako je to stvarno rješenje, to je i moralna i ljudska i profesionalna katastrofa. To je moj stav. I što mogu učiniti, sve ću učiniti da do toga ne dođe, ako je to tačno”, kaže Mladen Ivanić, predsjedavajući Predsjedništva BiH.

Kako će od 21. marta tačno izgledati pasoši, da li će imati čip i gdje će se on nalaziti, da li će zbog vraćanja na staro biti ugrožen bezvizni režim – pitanja su na koja danas nisu odgovorili ni ministar civilnih poslova, Adil Osmanović, ni direktor Agencije za identifikaciona dokumenta BiH, Edim Nesimi.

Izvori ATV-a kažu da priča IDDEEA-e da je pravilnik o izgledu knjižica, koji je nedavno izmjenilo Ministarstvo civilnih poslova bio sporan, ne pije vodu. Kako ATV saznaje, u argumentima Kancelarije za žalbe koja je tražila poništavanje oba tendera, pravilnik se nigdje ne pominje. Sporna je činjenica da je procedura nabavke blokirana zbog grešaka u koracima Agencije.

Ostaje nejasno i kako su tenderi više od dvije godine mogli da prolaze, ako pravilnik nije u redu. Kako bilo, ponovno uvođenje pasoša druge generacije, građanima Bosne i Hercegovine moglo bi itekako da naškodi, kažu stručnjaci.

“Koliko će se oni podvrgavati nekoj detaljnijoj, rigoroznijoj kontroli, ako nema podataka biometrijskih u putnoj ispravi koja je čipovana. S druge strane, nama je bio uslov bio uvođenje bezviznog režima ako je biometrijski pasoš. Šta će značiti sada ako ne bude. Da li ćemo imati taj bezvizni pasoš ili nećemo”, pita se Dragomir Jovičić, profesor na Fakultetu za bezbjednost.

Biometrijske putne isprave u sebi sadrže podatke poput otiska prsta, geometrije dlana, mrežnjače oka, ili DNK, pa ga je gotovo nemoguće falsifikovati.

Iz Milbauera, njemačke štamparije koja će još nešto manje od dva mjeseca štampati biometrijske pasoše, poručuju da je izmjenom pravilnika o izgledu pasoških knjižica ugrožena sigurnost isprava, ali i sloboda kretanja građana Bosne i Hercegovine.

Kako će tačno riješiti problem, IDDEEA i Ministarstvo civilnih poslova još nisu odlučili. Dok jedni na druge prebacuju odgovornost, za sada je nejasno da li će od 22. marta uopšte biti pasoša, ko će ih praviti i kako će biti nabavljani.