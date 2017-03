Kako su Severin i Svjetlana nelegalno odvedeni u Kanadu?

Usvajenje Severina i Svjetlane B. u startu je prekršilo najosjetljivije zakonske procedure zbog čega su u ozbiljnu opasnost dovedeni životi dvoje djece.



Hronološki posmatrano slučaj je obavljen kao da se radilo o nekim predmetima, a ne sudbini djece koja je dovedena u pitanje. Krenimo redom. Usvojitelji brata i sestre koji već decenijama žive i rade u Kanadi, Mihajlo i Svetlana Blagojević, prijavili su tokom 2015. godine fiktivnu adresu u Laktašima kako bi postupak osim rekordno brze procedure, izbjegao kontrolne mehanizme od strane ministarstva.

Zahvaljujući fiktivnom prijavljivanju institucije Srpske nisu ni morale raditi dodatnu obradu, pa su vrata ekspresno brzog usvojenja bila širom otvorena.

Ako je vjerovati usvojiteljima u dobre namjere, ono što je katastrofalno u čitavom slučaju to je da Centar za socijalni rad Banjaluka, a na prvom mjestu direktorka Vera Sladojević nisu poštovali najosjetljivije segmente postupka usvajanja koji su u konačnici doveli do toga da su djeca umesto boljeg života, danas smještena u instituciji za odvikavanje od droga.

-Nije prirodno da država ima ulogu roditelja i upravo zbog toga ovdje se radi o najosjetljivijim procedurama, jer su u pitanju životi dvoje djece. Kada država ima ulogu roditelja moraju postojati strogi kontrolni mehanizmi, upravo kako ne bi došlo do ozbiljnih i teških posljedica koje su se dogodile u slučaju usvojenja brata i sestre- ispričao je ekspert iz oblasti socijalne zaštite koji je zamolio da mu ne navodimo ime.

Obzirom da Centar za socijalni rad Banjaluka odbija dati jasan odgovor na postupak usvojenja, skrivajući se iza komentara da je sve „poslovna tajna i otkrivanje identiteta maloletnika“, što uopšte nije tačno! „EuroBlic“ je istražujući ovu priču u proteklom periodu došao do dvije moguće verzije usvojenja i u obe je postupano nesavjesno, nestručno i protivzakonito i policija treba pod hitno preduzeti korake kako se nešto slično nikada više ne bi ponovilo.

– Zna se kako prema važećim zakonima teče postupak usvojenja i on traje godinama, a ne mjesecima, upravo iz razloga da se otklone i najmanje moguće sumnje, jer se odlučuje o nečijim sudbinama. Od obavljanja razgovora sa usvojiteljima i sa djecom od strane stručnih timova u koje su uključeni socijalni radnici, psiholozi i drugi, pa do onog najbitnijeg segmenta u postupku usvajanja, a to je period adaptacije koji prema zakonu traje minimum tri mjeseca. U periodu adaptacije djeca i usvojitelji borave zajedno kako bi se na vrijeme otkrile sve moguće neželjene posljedice do kojih može doći između usvojitelja i djece. U konkretnom slučaju ne samo da nije bilo perioda adaptacije, već su usvojitelji došli iz Kanade, prijavili fiktivno adresu, a nakon usvajanja željeli su vratiti djecu ponovo u Dom „Rada Vranješević“, jer su se morali vratiti za Kanadu. Na kraju su ipak, odlučili da ih prijave na teritoriji opštine Laktaši gdje se i danas vode kao da žive na adresi u mjestu Jakupovci- objasnio je izvor „EuroBlica“.

Dodaje kako je procedura usvajanja brata i sestre trebala biti i duža od uobičajenih, jer se u konkretnom slučaju radilo o potpunoj promjeni načina života, obzirom da su djeca iz sredine kakva je BiH otišla na drugi kontinent i to u Kanadu. Da su procedure u slučaju usvojenja Severina i Svetlane B. bile ubrzane još ranije smo otkrili materijalnim dokazima, odnosno službenim zabilješkama socijalnih radnika i drugih stručnjaka koji su redom navodili da su sa usvojiteljima i djecom obavili tek jedan do dva razgovora. Dakle, u slučaju usvojenja brata i sestre ne samo da nije bilo perioda adaptacije već su i razgovori stručnjaka sa djecom i usvojiteljima bili sve samo ne detaljni.

V.D. direktorica Centra za socijalni rad u Laktašima Vesna Janjić još ranije je za „EuroBlic“ navela da u vrijeme usvajanja Severina i Svjetlane B. nije bila direktorica ove institucije. Janjićeva je kratko potvrdila da je CSR Laktaši izvršio obradu podataka, a na upit na koji način je ta obrada izvršena obzirom da uvojitelji već godinama žive i rade u Kanadi, Janjićeva se pozvala na poslovnu tajnu i lopticu prebacila na CSR Banjaluka. „EuroBlic“ je daljom provjerom došao do informacije da je u vrijeme usvajanja djece direktorka CSR Laktaši bila Branka Sladojević, aktuelni pomoćnik ministra za resor socijalne zaštite. Zanimljivo je da se upravo sad u nadležnosti Branke Sladojević nalaze kontrolni mehanizmi koji bi trebali utvrditi da li je u slučaju usvajanja brata i sestre bilo propusta.

Aleksandra Jokić najbliži rod usvojenih ne isključuje mogućnost odlaska u Kanadu ukoliko se nastavi agonija kroz koju trenutno prolazi.

– Stupila sam u kontakt sa ljudima koji žive u Kanadi i koji su mi ponudili pomoć kako bi konačno uspjela doći do informacija o tome šta se dešava sa Severinom i Svjetlanom i gdje se njih dvoje uopšte nalaze- izjavila je Jokićka.

Istraga u punom jeku

Izvor „EuroBlica“ blizak istrazi otkriva da je zbog istrage banjalučke policije o slučaju „Kanada“ alarmanta situacija u CSR Banjaluka i kancelariji direktorke Vere Sladojević. Inače, protiv Sladojevićeve je u proteklom periodu podneseno više prijava zbog nesavesnog rada i zloupotrebe položaja koje su kako saznajemo odmah proslijeđene na detaljnu provjeru.

(EuroBlic)