Kako je pjesma Džona Lenona posvađala lidere EU?

Pokojni član “Bitlsa” Džon Lenon neočekivano je postao dio polemike na dvodnevnom samitu EU koji je počeo u Briselu.

To se dogodilo pošto su stihovi iz njegove čuvene pjesme “Zamisli” (Imagine) bili predmet “rata riječima” evropskih lidera oko pregovora o Bregzitu.

AP navodi da je prvo predsjednik Evropskog savjeta Donald Tusk citirao Lenove stihova “Možda ćete reći da sanjarim, ali nisam jedini” (You may say I am a dreamer but I’m not the only one), kada su u pitanju nade u pogledu eventualnog ostanka Velike Britanije u EU.

Navodi se da je belgijski premijer Šarl Mišel brzo uzvratio.

“Ja ne sanjarim. I ja nisam jedini. (I am not a dreamer. And I am not the only one)”, napisao je na Tviteru Mišel i insistirao na tome da je britanski narod odlučio da ode iz EU i da sada brzo treba da uslijede pregovori o tome.

Mišel je dodao da je Uniji takođe potrebna izvjesnost.

“Ukoliko podržimo to da se Bregzit možda neće desiti, to donosi neizvjesnost”, smatra premijer Belgije.

(Tanjug)