Kako je Jokić inspirisao jedan bejzbol klub u Americi? VIDEO

Nikola Jokić je preko noći postao velika zvijezda u NBA ligi. Toliko velika da je čak i inspiracija jednom bejzbol timu.

Igrači MLB ekipe Kolorada, na čelu sa Karlosom Gonzalesom odlučili su da iskopiraju dodavanje srpskog asa iza leđa. Oni su napravili snimak na kojem su “ponovili” Nikolinu asistenciju koja se nalazi u izboru za najbolje dodavanje NBA lige prošle sezone.

Nikola Jokić inspired @CarGo5 and Vinny. What do you think, @nuggets?

RETWEET to cast your vote for #AssistOfTheYear! pic.twitter.com/lkccgDc5tr

— Colorado Rockies (@Rockies) June 19, 2017