Kad Britni trenira milioni gledaju VIDEO

Lijepa mama dva dječaka koja je na sceni skoro 20 godina Britni Spirs, objavila je snimak treninga na Instagramu, koji je za pola dana pregledan više od milion i po puta.



“Ne mrzi me da treniram, volim to. Imam trenera, on je tu kao motivacija, ali iskreno, meni motivacije ne nedostaje. Svakodnevno vježbanje je važno za mene i fizički i psihički”, rekla je Britni.

Njoj možda ne manjka motivacije, a ako ste vi jedni od onih kojima itekako nedostaje ono “idemo: jedan, dva, tri…”, izvolite video, motivišite se pogledom na njeno zategnuto tijelo.

A post shared by Britney Spears (@britneyspears) on Feb 28, 2017 at 4:07pm PST

(Nezavisne novine)