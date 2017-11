Kabinet Aleksandra Vučića: Srbija ne želi pripajanje RS!

Vlasti u Srbiji ne žele pripajanje Republike Srpske Srbiji, rečeno je za “Danas” iz kabineta predsednika Srbije Aleksandra Vučića.

Iz Vučićevog kabineta su to rekli na pitanje o izjavi lidera Republike Srpske Milorada Dodika koji je tokom intervjua za Dojče vele nacrtao svoju viziju mape zapadnog Balkana, u kojoj je RS pripojena Srbiji, kao i sjever Kosova.

Kako kažu, Srbija je jedina prepreka otcjepljenju Republike Srpske i ističu da je to i sam Dodik rekao u pomenutom intervjuu.

Predsjednik Republike Srpske je, u intervjuu za DW, izjavio i da referendum o nezavisnosti tog entiteta trenutno nije institucionalna tema.

On, međutim, tvrdi da BiH neće opstati ni u kakvom obliku.

Dodik kaže da Republici Srpskoj predstavlja opterećenje činjenica da je Srbija ostala u politici očuvanja teritorijalnog integriteta.

“Da je u onom trenutku Srbija, kada se Kosovo odvojilo, rekla da je to ok, mi bismo se sigurno do sada već odvojili”, kaže on.

(b92)