Just for laugh

Smijeha svima nedostaje i svi ga uvijek žele u ogromnim količinama. Znate da se uvijek obradujemo kada nam u goste dođe prijatelj koji odlično priča viceve ili je zadužen za dobru zabavu. Kada ste se VI zadnji put iskreno nasmijali?

Ukoliko vam smijeha nedostaje, a nema prijatelja koji će vas nasmijati, tu je ATV. Stiže urnebesno zabavan projekat “JUST FOR LAUGHS” koji će u ove praznične dane donijeti obaveznu dozu lude zabave. Evo i kako.

Zamislite obične ljude uhvaćene u mrežu komične prevare, samo da bi se gledaoci, ludo zabavili. Upravo to radi Ekipa “Just for laughs”. Oni će grad koristiti kao svoju pozornicu, a stanovnike kao likove, a od cijele situacije nastaće kratki filmovi, u trajanju od nekoliko minuta, koje su ustvari odigrali stvarni glumci, komedijografi. Urnebesne reakcije ljudi se snimaju skrivenim kamerama. Nema mnogo zvuka, ali zato smijeha, ima na pretek,a garantujemo, nasmijaćete se i vi.

Dani koji dolaze po običaju su rezervisani za dobro raspoloženje, zato se Atv potrudila da vam ponudi besplatnu terapiju smijehom uz svjetski poznat format. Sve što trebate je, udoban kauč, fotelja, neko društvo, a može i bez, i terpaija uz “Last for laugh” može da počne. Uspjeh terapije je zagarantovan.