Jusko: Novi most u Gradišci je strateški projekat

Ministar komunikacija i transporta BiH Ismir Jusko rekao je danas u Sarajevu da je izgradnja novog mosta između BiH i Hrvatske na rijeci Savi u Gradišci jedan od strateških projekata tog tipa u cijeloj BiH.



Jusko je danas u Sarajevu razgovarao sa predsjedavajućim Kluba poslanika SNSD-a u Predstavničkom domu Parlamentarne skupštine BiH Stašom Košarcem i načelnikom opštine Gradiška Zoranom Adžićem o izgradnji obilaznice ili putne poveznice između starog mosta na Savi i novog graničnog prelaza i carinskog terminala.

On je istakao da je postignuta potpuna saglasnost da bi novi most bez ove komunikacije bio nepotpun projekat, jer samo ova obilaznica i most čine jednu cjelinu.

Navodeći da će izgradnja ove poveznice početi kada za to budu obezbijeđena sredstva od 11 miliona KM, Jusko je naveo da je optimista da će to biti riješeno, jer nije riječ o velikim sredstvima.

“Imamo već pravce djelovanja na spajanju starog mosta i novog graničnog prelaza i carinskog terminala u Gradišci. U decembru ćemo imati sastanak na nivou Evropske komisije. Mi smo već dobili grant sredstva za izgradnju novog mosta, a apliciraćemo i za izgradnju poveznice između starog mosta, graničnog prelaza i carinskog terminala”, najavio je Jusko.

Prema njegovim riječima, u toku je priprema tendera za izgradnju novog mosta i očekuje da bi on mogao da bude raspisan početkom naredne godine.

“Veliki uspjeh je bio da uopšte dođemo u ovu fazu. Prije 12 mjeseci ovaj projekat je bio na putu da već bude otpisan, ali mi nismo odustali. Prije 15 mjeseci došli smo u situaciju da izgubimo 6,8 miliona evra koji su bili namijenjeni prema Gradišci. Brzom intervencijom Ministarstva komunikacija i transporta BiH i Ministarstva saobraćaja i veza Republike Srpske ta sredstva su sačuvana i stavljena u stanje mirovanja”, rekao je Jusko.

On je naveo da je na današnjem sastanku bilo riječi i o transportnoj infrastrukturi prema Crnoj Gori koja bi išla preko Šćepan Polja.

“Situacija na tom pravcu je izuzetno loša, jer postojeći put ulazi u kategoriju izuzetno opasnih. Imamo zeleno svjetlo od predstavnika Crne Gore da su spremni da finansiraju izgradnju tog puta u potpunosti. Sad treba da se dobije i zeleno svjetlo od BiH. Postoji mogućnost i da dobijemo dio grant sredstava za izgradnju tog puta”, kaže Jusko.

Na navode da je predsjednik Srbije Aleksandar Vučić nakon razgovora sa turskim predsjednikom Redžepom Taipom Erdoganom izjavio da je određena dionica puta Beograd-Sarajevo i da je Srbija prihvatila stav BiH, Jusko je rekao da nema nikakvu zvaničnu informaciju o tome.

“Na posljednjoj sjednici koju sam imao sa kolegama entiteskim ministrima dogovoreno je da na naredni sastanak pozovemo entitetske premijere i predsjedavajućeg Savjeta ministara BiH. Odlučili smo da uradimo jednu predradnju. Već smo delegirali ljude iz struke iz sva tri ministarstva koji će da pripreme taj sastanak i donesu određene zaključke i tada ću organizovati sastanak na koji ću da pozovem imenovane autoritete”, napomenuo je Jusko.

Adžić je zahvalio Jusku koji se založio da se radovi na završetku graničnog prelaza i carinsko terminala u Gradišci ubrzaju, te u namjeri da pomogne u izgradnji obilaznice koja će spojiti sadašnji most na Savi sa budućim novim graničnim prelazom i carinskim terminalom.

“Na dobrom smo tragu da zajednički izradimo finansijsku konstrukciju za rješavanje tog problema. Opština je spremna da se uključi i materijalno i finansijski. Rješavanje imovinskopravnih odnosa biće naš prioritet”, rekao je Adžić.

Košarac je dao podršku izgradnji novog mosta i obilaznice između njega i starog mosta, istakavši da je uloga svih koji dolaze iz Republike Srpske da afirmišu i traže rješenja za sprovođenje određenih projekata koji su na teritoriji Republike Srpske, a koji daju pozitivne rezultate za građane BiH.

“Veoma je važno da se poštuju ustavne nadležnosti svakog od nivoa vlasti u BiH i potpuno je logično da to može da ima podršku u Parlamentarnoj skupštini BiH”, istakao je Košarac.

