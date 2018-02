Junker: Nećemo tražiti od Dačića harakiri, ne bih to volio

Junker, Mogerini i Han stižu u BiH: Od kritika do istorijskog momenta

Zemlje koje nisu riješile bilateralne sporove ne mogu da postanu dio EU, izjavio je predsjednik Evropske komisije Žan Klod Junker.

“Želimo da zemljama Balkana pružimo stabilnost, ne da uvezemo nestabilnost”, rekao je Junker na konferenciji za medije sa predsjednikom Srbije Aleksandrom Vučićem.

Kako kaže, Brisel želi normalizaciju odnosa između Beograda i Prištine.

“Međutim, nije nama da kažem kakav će biti karakter tog sporazuma, na Beogradu i Prištini je da to odrede”, naveo je Junker.

Junker je rekao i da “voli da posjeti Beograd”, da je jednom dolazio ranije, da mu je ovo druga posjeta, a uskoro će kaže biti i treća.

“Hvala predsjedniku Srbije, primio nas je kao prinčeve. U Briselu često govorimo o Srbiji, a ja sam htio i da razgovaram sa Srbima. Ovo nije nikakva inspekcija, niti prikupljanje informacija, već otvoreni razgovor”, rekao je Junker.

Junker je naveo i da je njegova posjeta Zapadnom Balkanu uslijedila nekoliko mjeseci pre samita u EU u Sofiji i to, kako kaže, “pokazuje u kojoj mjeri odnosi sa Zapadnim Balkanom predstavljaju prioritetni značaj”.

“Zapadni Balkan i Srbija moraju biti dio EU, bez njih ona nije kompletna. EU nije ekskluzivno vlasništvo sadašnjih članica i druge zemlje hoće da uđu. Srbija je do sada najviše napredovala, ali to je i normalno, vodimo pregovore već neko vrijeme. Drugi će tek početi sa pregovorima… Datum pristupanja ne zavisi od nas, već samo od Srbije”, istakao je Junker.

“Znam da je mnogo onih koji govore od 2025. godini i da želim da budem savršeno jasan – to nije obećanje, to su perspektive, mogućnost, ohrabrenje. Zemlja akoja želi da postane članica nakon velikih napora treba da bude ohrabrena. Svi vaši napori nisu bili jalovi, Srbija je pokrenula određeni broj reformi, neke su bile bolne i zaslužuju naše poštovanje i divljenje”, dodao je on.

Osim toga, Junker je istakao i da “nije došao u Beograd da bi držao lekcije”.

“Srbiji nisu potrebne lekcije, to je velika nacija. Nakon današnjeg razgovora sam smiren, Srbija ide ka EU”, rekao je Junker.

Na pitanje o izjavi srpskog šefa diplomatije Ivice Dačića da “Brisel od Srbije traži harakiri” Junker je rekao: “Nećemo tražiti od vašeg šefa diplomatije harakiri, zaista ne bih želio da on tako nešto uradi”.

Na konferenciji za medije sa Junkerom pričao je i predsjednik Srbije Aleksandar Vučić koji je izjavio da bi Srbija mogla da bude dio EU do 2025. ukoliko do tada, kako kaže, završi mnogo teškog posla.

(B 92)