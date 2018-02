Junker: Bio sam u pravu za Zapadni Balkan

Govoreći na minhenskoj sigurnosnoj konferenciji predsjednik Evropske Komsije Jean-Claude Juncker pohvalio se da je bio u pravu kada je rekao da do kraja njegova mandata nijedna zemlja sa Zapadnog Balkana neće postati članica EU.



Ponovo je najavio posjetu našem regionu.

“Kada je u pitanju region Zapadnog Balkana sjećate se da sam rekao 2014. da nijedna od ovih zemalja neće biti spremna za članstvo u Uniji do 2019. i to se sada potvrdilo. Nijedna od tih zemalja danas nije spremna, a da sam tada rekao da hoće biti danas biste me kritikovali. Nedavno smo objavili strategiju za Zapadni Balkan i to pokazuje naše opredjeljenje kada je u pitanju ovaj region. Uskoro idem u posjetu regionu Zapadnog Balkana i nadam se da će i to donijeti pozivitne poruke”, poručio je Juncker.

Dodao je kako zemlje Zapadnog Balkana moraju riješiti sve granične sporove prije nego što se pridruže bloku.

“Brojni su granični sporovi na zapadnom Balkanu i oni se moraju riješiti prije nego što odemo korak dalje”, zaključio je predsjednik EK.

(Agencije)