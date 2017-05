Junajted osvojio LE i vratio se u Ligu šampiona!

Fudbaleri Mančester Junajteda savladali su holandski Ajaks rezultatom 2:0 i tako došli do titule Lige Evrope.

Meč je počeo minutom šutnje za žrtve terorističkog napada koji se u Mančesteru dogodio u ponedjeljak naveče na kraju koncerta pjevačice Arijane Grande, a u kojem je poginulo 22 ljudi i 119 ranjeno.

Englezi su nešto bolje krenuli u meč i već u prvom minutu zaprijetili preko Pogbe koji je odbijenu loptu šutirao pored lijeve stative.

Nastavili su izabranici Žozea Murinja da stežu obruč oko gola protivnika, ali nisu uspijevali da savladaju njihovog golmana sve do 18. minuta. Felaini je poslao loptu do Pogbe, a ovaj je odmah šutirao ka golu Ajaksa. Lopta je zakačila jednog od igrača holandskog tima i prevarila Onanu. Bilo je to 1:0 za Junajted.

PAUL POGBA slots it home to give United the lead! 🏆⚽ #MUFC pic.twitter.com/zDeMspHaZd — Manchester United (@ManUnited_HQ) May 24, 2017

Nakon primljenog gola Holanđani su pokušali da sklope akciju kojom bi došli do izjednačenja, ali im to nije najbolje polazilo za rukom. U 24. minutu Mančester je ponovo u prilici. Valensija je napravio mini slalom kroz odbranu Ajaksa, ali je Onana odbranio njegov udarac.

Bilo je to uglavnom sve što smo vidjeli u prvom poluvremenu, a samo tri minuta u nastavku smo čekali na drugi gol Mančestera. Nakon kornera Smoling je bio najviši u skoku i prebacio loptu do Miktarjana koji je rutinski posprema iza leđa golmana Ajaksa za 2:0.

Nakon toga uslijedilo je “primirje” na terenu.

Svi pokušaji i jednog i drugog tima su bili zaustavljani bez većih problema. Fudbaleri s obje strane su uglavnom pokušavali da ugroze protivnika sa distance, ali su šutevi uglavnom bili izblokirani. Sve do 87. minuta kada smo vidjeli po jednu ozbiljnu priliku na obje strane.

Najprije je Lingard nakon kontre pokušao da poveća prednost Junajteda, ali ga je Onana zaustavio uz pomoć odbrambenih igrača. Odmah nakon toga prilika i na drugoj strani.

Klasen je prešao dva odbrambena igrača Junajteda i šutirao ka golu Engleza, ali je to bilo preslabo za Romera.

Može se reći da nam je Ajaks ostao dužan dobru predstavu, s obzirom na to da su finalisti najbrojnijeg klupskog takmičenja u Evropi. Meč je bio poprilično napet jer je glavni sudija Damir Skomina šest puta da se hvata za džep. Pokazao je po tri žuta kartona na obje strane. Mančester je osim titule osvojio i plasman u najelitnije klupsko takmičenje – Ligu šampiona naredne godine.

(Tanjug)