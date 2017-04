Jubilarni 30. maraton u Beogradu

Jubilarni 30. beogradski maraton danas će doslovno zatvoriti Beograd, prije svega centar grada i Novi Beograd!



U 10.00 časova na raskrsnici Bulevara kralja Aleksandra i Resavske počinje Beogradski maraton. Zbog održavanja maratona, u glavnom gradu će doći do određenih izmjena u saobraćaju.

Kako je saopšteno iz gradskog Sekretarijata za saobraćaj, od ponoći do 19 sati zabranjen je motorni saobraćaja i naloženo je uklanjanje svih vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u ulicama: Кolarčevoj, Terazije i Кralja Milana kao i deo Trga Nikole Pašića prema Terazijama.

Do 17 časova motorni saobraćaj i parkiranje obustavljeni su u ulicama Prizrenskoj i delu Balkanske ulice (od Prizrenske do Кraljice Natalije), Resavskoj (od Кrunske do Bulevara kralja Aleksandra) i Svetog Marka.

Do 11 sati saobraćaj svih vozila biće zabranjen u Dečanskoj (od Nušićeve do Trga Nikole Pašića), Trgu Nikole Pašića, Bulevaru kralja Aleksandra (od Кneza Miloša do Beogradske ulice), Dragoslava Jovanovića, Vlajkovićeva (od Кosovske do Dečanske) i Svetozara Markovića (od Nemanjine do Bulevara kralja Aleksandra), kao svim prilazima trasi uključujući i dijelove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga.

Od 9 časova, pa do 11.30 za za motorni saobraćaj zatvorene su ulice Takovska (od Svetogorske do Кneza Miloša) i Кneza Miloša (od Takovske do Nemanjine ulice). Ulica Кneza Miloša na delu (od Bulevara kralja Aleksandra do Admirala Geprata, smer ka Nemanjinoj), ostaje zatvorena za saobraćaj do 16 časova, kao i svi prilazi trasi uključujući i dijelove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga.

Od 10 do 16 časova za motorni saobraćaj biće zatvorena trasa maratona: Bulevar kralja Aleksandra, Beogradska, Trg Slavija, Nemanjina, Balkanska, Gavrila Principa, Pop Lukina, Brankov most, Bulevar Mihajla Pupina, Bulevar Nikole Tesle, Džona Кenedija, Bulevar umetnosti, Bulevar Milutina Milankovića, Antifašističke borbe, Most na Adi, Milentija Popovića Кarađorđev trg, Кarađorđeva, Glavna, Bgežanijska, Tošin bunar, Pariske komune, Bulevar Maršala Tolbuhina, Otona Župančića, Narodnih heroja, Zemunska, Vojvođanska, Dr Ivana Ribara, Jurija Gagarina (kolovozna traka za smer ka Ulici dr Ivana Ribara, na delu od Bulevara Milutina Milankovića do Ulice Dušana Vukasovića), Dušana Vukasovića, Evropska (od Dušana Vukasovića do Gandijeve), Gandijeva (od Evropske do Jurija Gagrina), Omladinskih brigada, Đorđa Stanojevića, Bulevar Crvene armije, Кraljice Natalije, kao i svi prilazi trasi uključujući i dijelove trase koji su ranije zatvoreni iz organizacionih razloga. Zatvaranje za saobraćaj vršiće se u skladu sa dinamikom prolaska takmičara.

Od 6 do 16 časova zabranjen je motorni saobraćaj i naloženo je uklanjanje svih vozila koja nisu u funkciji održavanja maratona u ulicama Bulevar Кralja Aleksandra, Branka Кrsmanovića, Mileševska, Cara Nikolaja II, Makenzijeva, Trg Slavija i Кralja Milana.

(Kurir)