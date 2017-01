Josipa Lisac: Nikad se nisam trudila da budem drugačija od drugih

Nikada se nisam trudila da budem avangardna ili drugačija od drugih, već samo svoja i radosna na sceni – rekla je to Josipa Lisac, autentična diva jugoslovenske muzičke scene, najavljujući koncert koji će biti održan 14. februara u beogradskom Centru “Sava”.

Ovaj nastup je samo jedan u nizu koncerata u regionu kojima pjevačica proslavlja 50 godina karijere.

Josipa Lisac bila je i ostala pojam za umjetnicu fantastičnog glasa sa autentičnim vizuelnim okvirom. Fuzija različitih žanrova u njenim pjesmama kao i lakoća i uvjerljivost interpretacije opisani su u različitim antologijama jugoslovenske pop kulture.

“Najteže je izaći sa muzičarima pred publiku i održati dobar koncert. To svi koji su ikada stali na scenu znaju. Potrudiću se da beogradskoj publici priuštim takav koncert. Nisam sigurna da ću imati nekog gosta na koncertu u Beogradu, već samo želim da se dobro osjećam na sceni. Kada se dobro osjećam na sceni, onda i publika uživa”, kazala je Josipa Lisac.

Tajnu trajanja, opstajanja i održavanja prepoznatljivog izraza na sceni ona objašnjava vjerom u sebe i svoje umjetničke standarde.

“Nikada se nisam trudila da budem avangardna ili drugačija od drugih, već samo svoja i radosna na sceni. Kada sam počinjala, u Jugoslaviji su u modi bili festivali, ali nikada nisam pristala na ideju da ličim na neki opšteprihvaćeni model pop pjevačice. Željela sam samo da sa publikom podijelim svoje poimanje muzike. Kod mene muzika ne izlazi samo iz grla, već iz srca”, kazala je Lisac.

Ona ističe da je na njenu karijeru i samopouzdanje najviše uticao Karlo Metikoš.

“U pola vijeka moje karijere meni je apsolutno najljepša muzička saradnja i život sa Karlom Metikošem (1940-1991). On je napravio za mene najljepše pjesme koje žive i danas. Napravio je antologijski album ‘Dnevnik jedne ljubavi’. Napravio je sve moguće hitove kao što su ‘Magla’, ‘Danas sam luda’… To su najljepši trenuci, na to sam ponosna”, kazala je Lisac.

Nikad dio kalupa

Velika diva jugoslovenske scene uvijek je uspijevala da izmakne različitim pokušajima kritičara i hroničara pop kulture da ukalupe njenu muziku i interpretaciju.

“Govorili su da sam džez pjevačica, da je moja muzika festivalskog karaktera, kasnije da sam pop zvijezda… Mene to nije nikada obeshrabrilo da istrajem u namjeri da zajedno sa bendom ljudima pružim kvalitetnu muziku i more emocija. To je jedini savjet koji mogu da dam mlađim pjevačicama koje muziku shvataju kao umjetničko izražavanje. Treba da budu svoje i da neprestano rade na svojoj interpretaciji miješajući žanrove. Muziku treba osjetiti da bi je mogli dijeliti sa drugima”, poručila je Josipa Lisac.