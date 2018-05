Još jedna godišnjica bez pravde za ubijene u Dobrovoljačkoj

“Nije nam jasno zašto 26 godina nakon zločina, ne možemo otići u Sarajevo da položimo vijence i zapalimo svijeće”, poručuju majka i sestra ubijenih vojnika JNA.

I ove godine sa obilježavnja godišnjice zločina u Dobrovoljačkoj poslale su poruku na adrese pravosudnih institucija, koje su se već odavno morale potruditi da pravda stigne odgovorne.

U potresnim porukama nakon služenja parastosa u Istočnom Sarajevu, majka ubijenog Zdravka Tomovića, kaže da će se do kraja boriti da se sve ono sto se dešavalo u Dobrovoljačkoj i u bh. Tužilaštvu nazove pravim imenom, odnosno gnusnim zločinom nad nevinim vojnicima.

I ove godine učesnici kolone, koji su jedva izvukli živu glavu, podsjećaju na stravične prizore 2. i 3. maja 1992. u Sarajevu. Sve što su vidjeli ispričali su nekoliko puta i u pravosudnim institucijama i ponavljaće kažu koliko god bude trebalo, samo da pravda bude zadovoljena.

“Prilikom izvlačenja počeli su da pucaju,zarobili su nas, tri puta sam u 24 časa preživio, dakle novi rodjendan, danas mi je rodjenda. Imao sam repetiranu pusku na potiljku, imao sam sablju pod grlom, gorio sam u transporteru, zašto, zato što sam pripadnik srpskog naroda i pripadnik vojske”, ispričao je Danilo Beribaka, učesnik kolone.

Sve dok istovremeno jedni slave, a drugi tuguju BiH neće moći naprijed, poručuje predsjednik Narodne skupštine. Nedeljko Čubrilović još jednom naglašava da je odgovornost najviše na pravosudnim institucijama koje nisu imale snage da kazne zločine, kakav je bio u Dobrovoljačkoj ulici i poziva da svi u Sarajevu shvate ozbiljnost situacije.

“Takođe i to da ne možemo na mjesto gdje su ti zločini činjeni obilježiti sjećanje na taj datum sa porukom da se takav zločin više nikada ne smije ponoviti, ali dok god postoje oni koji to slave i mi koji to ovako obilježavamo, ova zemlja neće imati napretka”, izjavio je Nedeljko Čubrilović, predsjednik Narodne Skupštine RS.

To što nismo otišli na mjesto gdje su ubijeni vojnici, ne znači da odustajemo od sjećanja na stravičan zločin, kaže ministar rada i boračko invalidske zaštite. I iz boračke organizacije kažu da je zahtjev iz Republike Srpske o postavljanju spomen obilježja, Sarjevo već odavno trebalo da odobri. Svi zajedno poručuju da neće dozvoliti da porodice ubijenih i preživjeli iz kolone trpe uvrede kakve su se mogle vidjeti svih ovih godina u nekadašnjoj Dobrovoljačkoj ulici.

“Bacaju nam cvijeće nakon polaganja, nećemo da trpimo poniženja, i onoga momenta i onoga dana kada nam daju dozvolu za podizanje spomen obilježja mi ćemo se ponovo vratiti na tu teritoriju da to obilježavamo”, izjavio je Milenko Savanović, ministar rada i boračko – invalidske zaštite.

“Pored toga se falsifikujeistorija i sam događaj se prikazuje na potpuno drugaciji način od onoga što je bilo. Sve to govori da ne postoji nikava želja da se priđe ovom pitanju na jedan objektivan način”, navodi Milomir Savčić, predsjednik Boračke organizacije RS.

Vojnici JNA su 3. maja monstruozno ubijeni dok su bili na humanom zadatku, zaključuje Savčić. Istraga o slučaju Dobrovoljačka obustavljena je 2012. godine, a bh. Tužilaštvo još nije odgovorilo na brojne žalbe koje su stigle na takvu odluku.