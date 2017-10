Još danas sunčano, stiže promjena vremena!

I dalje toplo, temperatura do 25 stepeni

U Republici Srpskoj i Federaciji BiH /FBiH/ danas će biti sunčano i prijatno toplo, uz dnevnu temperaturu do 25 stepeni Celzijusovih.

Jutros je pretežno vedro, na planinama prohladno, a u nižim predjelima ugodno. U kotlinskim predjelima i oko rijeka mjestimično ima magle, a u ostalim predjelima je sunčano, saopšteno je iz Republičkog hidrometeorološkog zavoda.

Najviša dnevna temperatura vazduha biće 18 do 23, ponegdje na sjeveru i istoku do 25, u višim kotlinskim krajevima i mjestima sa maglom od 15 stepeni celzijusovih.

Tokom dana biće sunčano ponegdje sa umjerenom oblačnošću i ugodno toplo.

U nedjelju stiže promjena vremena- prijepodne promjenjljivo oblačno, vjetrovito, poslijepodne postepeno pogoršanje vremena, uveče i u noći s kišom pljuskovima i grmljavinom, te obilnijim padavinama.

Do ponoći obilnije padavine na zapadu i jugozapadu. Očekivana količina padavina od 15 do 25l/m², lokalno na zapadu više od 30 l/m². Jutarnja temperatura vazduha od 7°C do 12°C, na jugu oko 13°C.

Najviša dnevna temperatura vazduha od 17°C do 22°C, u višim predelima od 14°C. T

Duvaće umjeren do jak jugozapadni vjetar, u liniji fronta mahovit i nakratko olujni.

U ponedjeljak- U noći sa kišom u svim predjelima, te grmljavinom na jugozapadu i jugu, lokalno jačim i s obilnijim padavinama.

Ujutro i prijepodne oblačno i kišno. Očekuju se lokalno i obilnije padavine. Od podneva padavine slabe na zapadu, umjerene i jake još na sjeveru i jugu a u pojačanju na istoku. Popodne slabe padavine na zapadu, umjerene na istoku a na jugu povremene i pljuskovite. Zbog pada temperature po visini u planinama će pasti susnježica i snijeg. Postojaće uslovi za formiranje manjeg snježnog pokrivača. Biće svježe.

Jutarnja temperatura vazduha od 5°C do 10°C, na planinama 1°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 7°C do 12°C, u višim predelima oko 2°C, na jugu do 15°C.

U utorak – u noći oblačno i suvo, slaba kiša samo ponegdje i slab mjestimičan snijeg u planinama.

Tokom dana djelomično oblačnosti, na sjeveru i jugu ponegdje i razvedravanje, ali u centralnom pojasu oblačno, maglovito sa niskom oblačnošću i dalje povremeno sa slabom kišom , a u planinama provejavanjem snijega. Biće svježe.

Jutarnja temperatura vazduha od 3°C do 8°C, na planinama oko 0°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8°C do 13°C, u višim predelima od 3°C, na jugu do 15°C.

U srijedu- ujutro promjenjljivo, a u centralnom pojasu pretežno oblačno, hladno.

Tokom dana djelomično razvedravanje, ali u centralnom pojasu oblačno, maglovito sa niskom oblačnošću i dalje povremeno sa slabom rosuljom, a u planinama provejavanjem snijega. Biće svježe.

Jutarnja temperatura vazduha od 3°C do 8°C, na planinama oko 0°C. Najviša dnevna temperatura vazduha od 8°C do 13°C, u višim predelima od 3°C, na sjeveru i jugu do 15°C.

(ATV)